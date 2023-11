Evacuata una scuola media di Piombino per un incendio

L’istituto scolastico, sito in via Togliatti a Piombino, (Livorno), è stato evacuato a scopo precauzionale. L’incendio sarebbe divampato per un corto circuito a una ventola di estrazione dell’aria.

Un dipendente della scuola è stato soccorso e portato in ospedale per sospetta inalazione da fumo. Dopo l’intervento dei vigili del fuoco, gli studenti hanno fatto rientro in classe.

Evacuata una scuola media di Piombino

Un istituto scolastico sito in via Togliatti a Piombino, (Livorno), è stato evacuato per via di un incendio divampato in un bagno della scuola. Stando a una prima ricostruzione, sembra che ci sia stato un corto circuito a una ventola di estrazione dell’aria. Il personale scolastico ha prontamente fermato le fiamme che si stavano generando, in attesa dell’arrivo dei vigili del fuoco.

Sul posto anche due ambulanze del 118. Un dipendente della scuola è stato soccorso e portato in ospedale per sospetta inalazione da fumo. Le sue condizioni non sono gravi. Gli studenti sono potuti rientrare in classe e le lezioni sono riprese, dopo l’intervento dei vigili del fuoco e la messa in sicurezza del sistema da cui si è originato l’incendio.