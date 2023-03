Euroindoor di atletica leggera, Zane Weir è d’oro nel getto del peso con il nuovo record italiano a 22.06 metri. Raggiunta quota 100

Prima medaglia di questa spedizione azzurra e anche la numero 100 per l’Italia agli Europei indoor. Zane Weir ha vinto la gara del getto del peso e diventa così il nuovo campione europeo.

Avvio ottimo per la squadra azzurra nella prima sessione che metteva in palio le medaglie.

Getto del peso, si va

Seconda giornata di gare all’Ataköy Athletics Arena di Istanbul, in Turchia. Nella prima sessione di finali di questo campionato europeo indoor di atletica leggera, la spedizione azzurra è riuscita subito a agguantare la prima medaglia, la centesima totale per l’Italia agli europei.

A farlo nel getto del peso è stato Zane Weir con un terzo lancio da nuovo record italiano a 22.06 metri. Record ritoccato due volte in finale, in quanto già al secondo lancio aveva fatto la misura record di 21.89 metri. Il nuovo campione europeo con la misura di 22.06 metri ha fatto registrare la miglior prestazione stagionale continentale e anche la quinta di sempre in Europa. Il 27enne sudafricano era stato naturalizzato italiano grazie al nonno italiano. Leonardo Fabbri invece mai in gara con 6 lanci tutti nulli. Anche in qualifica era riuscito a piazzarne solo uno con gli altri due nulli. Peccato, la sua gara è terminata così all’ottavo posto.

Irene Siragusa e Anna Bongiorni sono state entrambe eliminate nella semifinale dei 60 metri con lo stesso tempo: 7.39. Stefano Sottile con tre errori a 2.14 metri è stato eliminato in qualificazione nel salto in alto.

400 metri dove in finale non ci saranno azzurri né al maschile né al femminile in quanto sono stati eliminati tutti tra qualificazioni e semifinali. Alice Mangione in 53.66 non è riuscita a passare il turno subendo una spinta che l’ha addirittura mandata fuori pista.