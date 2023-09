Estumulazioni illegali, 16 arresti in Italia per le operazioni svolte nel cimitero di Cittanova

In queste ore sono state arrestate 16 persone con l’accusa di aver eseguito e organizzato estumulazioni illegali all’interno di un cimitero presente a Cittanova in provincia di Calabria. Ai vertici di quella che sembra essere un’associazione a delinquere ci sarebbero l’ex custode del cimitero comunale e tre imprenditori che dirigono due imprese di onoranze funebri nella zona.

Sono state arrestate 16 persone in Italia perché ritenute responsabili di organizzare operazioni illegali all’interno di un cimitero comunale che si trova a Cittanova, in provincia di Reggio Calabria.

Secondo quanto emerso dalle indagini delle forze dell’ordine queste 16 persone sarebbero i membri di un’associazione a delinquere che per anni ha eseguito estumulazioni non autorizzate all’interno del cimitero comunale.

L’ordinanza di custodia cautelare, che ha permesso il loro arresto, è stata emessa dal gip dopo la richiesta effettuata dal procuratore Palmi Emanuele Crescenti.

Tra gli arrestati c’è anche l’ex custode del cimitero di Cittanova e tre imprenditori della zona che sono amministratori di due imprese di onoranze funebri in città.

Tutti e tre al momento si trovano in carcere e sono ritenuti i vertici dell’associazione a delinquere che si occupava di organizzare e gestire queste operazioni illegali nel cimitero.

Gli indagati però al momento sono molti di più, infatti sono circa 70 le persone che i carabinieri hanno iscritto nel registro degli indagati per queste operazioni illecite.

Non tutti gli indagati, come gli arrestati, sono residenti di zona, infatti sono state arrestate e indagate anche persone che si trovano in provincia di Milano e di Vicenza, non solo quindi in provincia di Reggio Calabria.

