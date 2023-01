Esplosione in una fabbrica di Volpiano, 4 operai ustionati

By

Un’esplosione in una fabbrica di Volpiano ha ustionato 4 operai, di cui 2 sono sono stati traportati via in codice rosso.

L’esplosione si è verificata nella struttura sita a circa 20 chilometri di distanza da Torino ma le informazioni sono ancora abbastanza frammentarie, si sa solo che gli ustionati sono stati ricoverati e due sono intubati.

Esplosione a Volpiano

Secondo le prime informazione a causare la spaventosa esplosione verificatasi poco fa in una fabbrica di Volpiano, in provincia di Torino, è stata una bombola.

L’evento ha causato 4 ustionati, i quali si trovano ora ricoverati in due ospedali diversi: le due persone in codice rosso si trovano intubate al Cto mentre gli altri codici gialli, solo leggermente sfiorati dalle fiamme, sono stati portati al Giovanni Bosco di Torino dal 118.

La struttura dove si è verificata la tragedia appartiene all’azienda Providus Srl, che si trova in corso Piemonte nella zona industriale della frazione torinese.

Due operai si trovavano all’interno dello stabilimento mentre quelli che hanno riportato ustioni minori erano all’esterno, a pochi metri di distanza dove la bombola del gas è esplosa, anche se in realtà le indagini sono solo all’inizio e forze potrebbero essere più di una.

Come riportato dai giornali locali, sul posto sono giunti i Vigili del fuoco e i soccorritori sanitari con l’elisoccorso.

I soccorsi

Secondo una prima ricostruzione delle forze dell’ordine e dei pompieri che ora sono a lavoro per mettere in sicurezza l’area e bonificarla, gli addetti all’interno della fabbrica stavano sperimentando un nuovo macchinario per caricare le bombole con il gas, quando all’improvviso si è verificata l’esplosione, udita a chilometri di distanza e poi il mostruoso incendio.

L’azienda si occupa proprio del settore delle bombole ma le cause sono ancora in corso di accertamento da parte dello Spresal dell’Asl T04, intervenuto insieme ai pompieri, Polizia locale e Carabinieri.

Preoccupano le condizioni dei due operai ricoverati in codice rosso, infatti hanno ustioni rispettivamente sul 25% e sul 10% del corpo. Entrambi sono in prognosi riservata e sebbene siano stati stabilizzati, c’è il massimo riserbo sulle loro condizioni.