Esplosione in un istituto superiore di Rovigo, due studenti feriti

Paura questa mattina in un istituto superiore di Rovigo, dove si è verificata una violenta esplosione in un’aula multifunzione. Al momento dell’esplosione la stanza era vuota, ma due studenti – che si trovavano nel corridoio – sono rimasti lievemente feriti. L’intero edificio è stato evacuato e i vigili del fuoco hanno provveduto a metterlo in sicurezza. Nell’aula in cui è avvenuta la deflagrazione è stata distrutta la porta parete. Sul posto gli uomini del Nucleo investigativo antincendio territoriale per gli accertamenti del caso.