L’ordigno bellico sarebbe stato rinvenuto e portato nell’abitazione dal nonno, che è tuttora ricoverato in gravissime condizioni.

Il piccolo Gabriele è morto poco dopo l’arrivo all’ospedale Santa Maria degli Angeli di Pordenone. Il sindaco di Vivaro ha annunciato il lutto cittadino per il giorno dei funerali del bambino.

Tragedia a Vivaro: bimbo di 10 anni muore per l’esplosione di un ordigno bellico

Non ce l’ha fatta il piccolo Gabriele, il bimbo di 10 anni ricoverato nel pomeriggio di venerdì – 22 settembre – in gravissime condizioni all’ospedale Santa Maria degli Angeli di Pordenone. Il bambino è stato investito dall’esplosione di un ordigno bellico, presumibilmente portato in casa dal nonno, anche lui ricoverato in gravissime condizioni. La tragedia si è registrata a Vivaro, provincia di Pordenone. A esplodere sarebbe stato un residuato bellico, che il nonno avrebbe trovato in un campo.

Per il giorno dei funerali del piccolo Gabriele, il primo cittadino – Mauro Candido – proclamerà il lutto cittadino, come lui stesso ha annunciato in un post pubblicato sulla sua pagina Facebook, in cui ha rivolto le condoglianze alla famiglia del bambino.