Esce di casa per buttare la spazzatura ma trova una scritta inaspettata sul bidone

In provincia di Matera è comparsa una scritta inaspettata sul bidone della spazzatura. I passanti increduli.

In molte città italiane si deve fare i conti con gli incivili della spazzatura, coloro cioè che la gettano un po’ dove capita, per pigrizia o maleducazione. E chi ne subisce le conseguenze, spesso, non avendo altri mezzi ricorre a scritte minacciose su cartelli o sui bidoni stessi, nella speranza di prevenire il problema. Chiunque abbia lasciato la scritta inaspettata sul bidone della spazzatura a Tursi, vicino Matera, l’ha fatto evidentemente con quell’intento.

Compare una scritta inaspettata sul bidone della spazzatura

In questo contesto di bellezza e cultura, a Tursi, si svolge la nostra vicenda. Tursi è un piccolo paesino dalla storia che intreccia le proprie radici a quella greca, seppur risentendo delle influenze di Normanni, Romani e Bizantini. Qui, ogni vicolo è una scoperta, ad iniziare dalle chiese, come la Cattedrale di Santa Maria Assunta.

Ma non solo: a Tursi troviamo anche il Museo Diocesano, dove trovare manoscritti molto antichi e vecchi oggetti sacri. E poi, guardando bene tra i bidoni della spazzatura, possiamo imbatterci in quello che ha caratterizzato l’esperienza di un uomo a Tursi.

Quest’ultimo ha trovato proprio su una delle facciate del bidone una scritta bizzarra e quasi cattiva: “Plastica, solo plastica. Non buttate altro per evitare spezzamento di ginocchia”.

Una minaccia chiara, che non lascia spazio a dubbi o fraintendimenti. Ci chiediamo però se sia il caso di lasciare simili messaggi in giro per le nostre strade, soprattutto quelle frequentate da turisti. Un simile comportamento, infatti, seppur a fin di bene, potrebbe rivelarsi controproducente.

Immaginiamo infatti dei bambini che si trovano a leggere quella scritta, deducendone che “spezzare le ginocchia” a qualcuno possa essere una cosa ironica su cui scherzare. È chiaro quindi che, nonostante la raccolta differenziata vada rispettata ad ogni costo, è necessario il giusto approccio per incentivare chi ancora non lo fa ad agire.