Eruzioni vulcaniche: possono cambiare il clima?

Le eruzioni vulcaniche sono fenomeni naturali che si verificano quando il magma (roccia fusa) presente sotto la superficie terrestre si muove verso l’alto e fuoriesce attraverso un’apertura, o cratere, presente sulla superficie.

Le cause delle eruzioni vulcaniche possono essere molteplici e variegate, tra cui l’attività tettonica delle placche litosferiche, la pressione del magma sotto la superficie terrestre, o l’accumulo di gas all’interno del vulcano.

Quando la pressione del magma diventa troppo elevata, il vulcano può eruttare.

Il clima cambia con le eruzioni vulcaniche?

Le eruzioni vulcaniche possono influenzare il clima globale in vari modi a seconda della quantità e della composizione dei materiali espulsi e della loro distribuzione nell’atmosfera.

L’eruzione di un vulcano può rilasciare grandi quantità di gas come anidride solforosa e diossido di carbonio, che possono raggiungere l’atmosfera e influenzare il clima globale.

L’anidride solforosa reagisce con l’acqua per formare particelle di solfato che possono rimanere sospese nell’atmosfera per anni, riflettendo la luce solare e causando un effetto di raffreddamento a livello globale.

Tuttavia, il diossido di carbonio è un gas serra che trattiene il calore nell’atmosfera e contribuisce al riscaldamento globale.

Cenere vulcanica

Attraverso la deposizione di cenere vulcanica e detriti ci possono anche essere cambiamenti climatici regionali o cosiddetti “locali” che possono ridurre la luce solare che raggiunge la superficie terrestre.

Questo può influire sulla crescita delle piante, sull’agricoltura e sulla salute umana.

Eruzioni vulcaniche, quelle che hanno segnato il clima

Ci sono state alcune eruzioni vulcaniche nella storia della Terra che hanno avuto un impatto significativo sul clima globale, causando cambiamenti climatici a breve e lungo termine.

Una delle eruzioni vulcaniche più famose che ha avuto un effetto significativo sul clima è stata quella del vulcano Tambora in Indonesia nel 1815.

Diminuzione della temperatura globale

Questa eruzione ha espulso una quantità enorme di cenere e gas nell’atmosfera, causando una diminuzione significativa della temperatura globale di circa 1,3 gradi Celsius per alcuni anni.

Anno senza estate, 1816

L’anno successivo, nel 1816, è stato noto come l'”anno senza estate” in molte parti del mondo, poiché le temperature estive sono state significativamente più basse del normale e ci sono stati gelate in molte regioni.

Vulcano Pinatubo

Un’altra eruzione vulcanica che ha avuto un impatto significativo sul clima globale è stata quella del vulcano Pinatubo nelle Filippine nel 1991.

Questa eruzione ha rilasciato grandi quantità di cenere e gas nell’atmosfera, causando una diminuzione della temperatura globale di circa 0,5 gradi Celsius per alcuni anni.

Vulcano Krakatoa e Laki

Ci sono state anche altre eruzioni vulcaniche nella storia che hanno avuto un impatto significativo sul clima globale, come quella del vulcano Krakatoa nel 1883 e quella del vulcano Laki in Islanda nel 1783.

E’ fondamentale sottolineare come gli effetti delle eruzioni vulcaniche sul clima possono variare a seconda della quantità e della composizione dei materiali espulsi e della loro distribuzione nell’atmosfera.

E’ possibile prevedere questo fenomeno?

Gli scienziati possono fare previsioni su quando un vulcano potrebbe eruttare, ma non possono prevedere esattamente quando accadrà.

Questo perché i vulcani sono sistemi complessi e il comportamento del magma e delle altre forze che causano le eruzioni può essere difficile da prevedere.

Monitoraggio e analisi

Vengono utilizzate una serie di tecniche per monitorare l’attività vulcanica e fare previsioni sulle possibili eruzioni.

Tecniche di monitoraggio

Queste tecniche includono il monitoraggio delle deformazioni del terreno attraverso l’uso di GPS e strumenti di misurazione della pressione, il monitoraggio delle emissioni di gas vulcanici e il controllo dell’attività sismica.

Si fa, inoltre, un uso frequente dei modelli matematici per valutare il comportamento del magma e delle altre forze che causano le eruzioni.

Determinazione del rischio vulcanico

Se gli scienziati determinano che un vulcano potrebbe eruttare, possono emettere avvisi di allerta e evacuare le persone dalla zona a rischio.

In ogni caso è cruciale mettere in evidenza che le previsioni sulle eruzioni vulcaniche non sono sempre precise e che gli eventi possono ancora accadere inaspettatamente proprio perchè legati ad un sistema particolarmente complesso.