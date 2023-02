Eredità Maurizio Costanzo, lascia un patrimonio immenso: chi sono gli eredi

By

Eredità Maurizio Costanzo: l’uomo lascia il suo patrimonio immenso proprio a loro. Ecco chi sono gli eredi del grande Maurizio Costanzo.

Non si parla di altro che della morte di Maurizio Costanzo in questi giorni e in molti si stanno chiedendo a chi andrà il suo immenso patrimonio. Ecco che cercheremo di capire proprio questo qui di seguito. Conosceremo gli eredi del gigante della Tv.

La morte di Maurizio Costanzo

È di quasi un giorno fa la notizia della morte di Maurizio Costanzo, padre dei talk show della televisione italiana, giornalista e conduttore. Costanzo si è spento all’età di 84 anni, lasciando molti senza parole proprio per via della notizia inattesa, ma soprattutto giunta all’improvviso.

La morte è avvenuta a Roma e sin da subito ha fatto il giro di tutt’Italia lasciando molti di noi colpiti negativamente. Per molti, infatti, Maurizio Costanzo è un’istituzione che mancherà nella televisione e nelle radio italiane.

Quello che sicuramente molti si chiedono, anche se piuttosto in anticipo rispetto alla sua morte, è a chi andrà il patrimonio che Maurizio Costanzo lascia. Si tratta di un patrimonio immenso, anche dal punto di vista culturale e di insegnamenti, e che ancora non è stato ripartito tra i membri della sua famiglia.

Chi è Maurizio Costanzo

Domanda che molti si pongono a poche ore dalla morte del famoso Maurizio Costanzo è quella che riguarda il suo patrimonio e come verrà diviso tra i suoi vari eredi.

La certezza da cui si può partire è che, sicuramente, si tratta di un patrimonio non del tutto indifferente. Maurizio Costanzo, infatti, da anni è presente in televisione e non solo: ha collaborato con giornali, riviste e ha anche svolto il ruolo di sceneggiatore e attore di teatro.

Inoltre è stato direttore artistico di vari programmi e opere di successo.

Insomma quella di Maurizio Costanzo è stata una carriera piuttosto stabile che è iniziata quando aveva diciott’anni. Fu infatti a quell’età che iniziò a lavorare presso il quotidiano di Roma, intitolato Paese Sera, e, quindi, da allora è iniziata la sua carriera da giornalista. Da allora la sua carriera è stata piuttosto felice e serena infatti ha partecipato a vari programmi radiofonici e anche televisivi nelle vesti, ovviamente, di giornalista.

Questa carriera è durata ben sessant’anni ed infatti Maurizio Costanzo è ricordato da tutti ma soprattutto è amato dalla popolazione italiana in quanto è stato l’uomo che ha accompagnato molti durante l’arco della propria vita.

In televisione ha dato vita a tanti programmi televisivi tra cui il famoso “Maurizio Costanzo show” che è stato visto e amato dalla maggior parte della popolazione italiana. Ha intervistato parecchie personalità di spicco e di successo facendo in modo che tutti potessero ascoltare i propri beniamini.

A quanto ammonta il suo patrimonio

Tutto questo successo, ovviamente, è stato sancito negli anni anche da incassi economici non indifferenti che andavano a confermare la sua fama e popolarità. Ed infatti Maurizio Costanzo percepiva il contributo pensionistico da giornalista ma anche altre due pensioni aggiuntive.

Oltre i contributi pensionistici, la grande entrata di Maurizio Costanzo era proprio quella che ricavava dagli incassi che derivavano dal Maurizio Costanzo show, suo programma televisivo più famoso ma soprattutto personale.

Secondo le stime, quindi, il patrimonio di Maurizio Costanzo sarebbe di circa settanta milioni di euro: quindi si parla di un patrimonio immenso guadagnato nei suoi sessant’anni di carriera.

Chi potrebbero essere gli eredi di Maurizio Costanzo?

Ovviamente il patrimonio di Maurizio Costanzo è piuttosto notevole ma, come anticipato, si tratta di un patrimonio che il giornalista ha coltivato e guadagnato nei suoi sessant’anni di carriera. Inoltre bisogna anche aggiungere i soldi che derivano da altre attività di Maurizio Costanzo e della sua attuale moglie, Maria de Filippi. Ad esempio una cifra consistente del patrimonio deriva anche dalla società Fascino, proprietà di Maria de Filippi.

In ogni caso la domanda sembrerebbe sorgere spontanea ossia “chi beneficerà di tutto il patrimonio del defunto Maurizio Costanzo?”

Sicuramente si tratta di una domanda a cui non si riesce ancora a dare una risposta dato anche l’evento tragico della sua morte avvenuta soltanto poche ore fa. Le ipotesi ci fanno pensare che una buona parte di questo patrimonio sarà proprio ereditato dall’attuale moglie ossia Maria de Filippi.

Ovviamente nel suo caso si tratterà di una cifra che andrà sommata a tutti gli incassi che la conduttrice, ogni giorno, ottiene grazie al suo lavoro e alla sua bravura. In ogni caso, però, essendo moglie attuale di Maurizio Costanzo riuscirà a beneficiare di una buona fetta del patrimonio del marito defunto.

Gli altri eredi saranno sicuramente i figli di Maurizio Costanzo; nello specifico i figli avuti dal precedente matrimonio con Flamina Morandi ossia Camilla e Saverio e non solo. Anche un terzo figlio riuscirà a beneficiare del suo patrimonio ossia quello adottato con l’attuale moglie Maria de Filippi ossia Gabriele.

Una morte che lascerà il segno

Si tratta quindi di un patrimonio che con buona probabilità resterà in famiglia e sarà ereditato dalle persone che hanno occupato un ruolo cruciale nella vita di Maurizio Costanzo ossia la moglie e i figli. Ecco chi potrebbero essere gli eredi del grande Maurizo Costanzo, un uomo che ci ha lasciato solo ieri. Un uomo che nessuno di noi riuscirà mai a dimenticare per quello che ha rappresentato per tutti noi.

Un uomo che ha lottato anche contro la mafia fino a rischiare la sua vita, in un attentato a stampo mafioso a cui è riuscito a sopravvivere per miracolo.

Maurizio è stato tutto questo e tanto altro: un giornalista diverso, unico, umano che ha sempre avuto delle belle parole per chi aveva accanto.

Per questo la sua morte non lascia indifferenti nemmeno chi lo seguiva in tv ormai da tantissimi anni.

La sua morte lascerà un segno proprio come la sua vita e la sua carriera che non saranno mai dimenticate.