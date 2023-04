Erdogan ha annullato i suoi impegni dopo un malore in diretta tv

Il presidente turco ha avuto un malore durante un’intervista tv in diretta, nella giornata di ieri 25 aprile. Erdogan si ritira da tutti i suoi impegni, lasciando un messaggio sul suo stato di salute.

Recep Tayyip Erdogan, presidente della Turchia, in questo periodo sta affrontando le elezioni più dure di tutti i suoi 20 anni di governo, un momento importantissimo per la campagna elettorale che, però, in queste ore è stata interrotta.

Erdogan, infatti, ieri ha avuto un malore in diretta tv, una condizione che lo ha costretto poi a scegliere il riposo, come lui stesso ha comunicato tramite il suo profilo ufficiale Twitter. Ecco cosa è successo e cosa ha detto il presidente turco.

Erdogan ha avuto un malore, cosa è successo

Oggi, il presidente Erdogan, leader della Turchia, avrebbe dovuto tenere ben tre comizi in tre diverse città del Paese, ma dopo il malore di ieri sarà sostituito dal suo vice, ovvero Guat Oktay. Ma cosa è accaduto in diretta tv?

Il presidente Erdogan era ospite in una trasmissione televisiva, in occasione delle elezioni, in cui doveva tenere un’intervista. Improvvisamente, però, la diretta si è interrotta, lasciando il posto alla pubblicità.

Dopo circa un quarto d’ora, Erdogan è tornato in studio, spiegando di essersi assentato a causa di una brutta influenza intestinale e della stanchezza che, in questo periodo molto intenso, lo sta provando molto, come ha detto: “Naturalmente di tanto in tanto ci troviamo ad affrontare questi problemi con un programma così fitto”.

Dopo che Erdogan, 69 anni, ha risposto a pochissime domande, visibilmente provato dal suo stato di salute, il programma è poi stato fermato definitivamente.

In tutti questi anni al potere, Erdogan si è guadagnato una solida reputazione: tutti lo considerano un uomo forte instancabile, che raramente annulla gli eventi istituzionali, quindi la natura improvvisa e pubblica di questo particolare episodio inizialmente ha scioccato gli spettatori.

È poi stato lui stesso, su Twitter, a calmare le acque, annunciando che secondo i medici deve riposare un po’, ma già domani cercherà di tornare ai suoi impegni.

Yoğun mesaim sebebiyle yayın esnasında geçirdiğim küçük rahatsızlıktan ötürü geçmiş olsun dileklerini ileten, dualarını eksik etmeyen necip milletimin her bir ferdine, her bir kardeşime çok çok teşekkür ediyorum.… — Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) April 26, 2023

La campagna elettorale di Erdogan in Turchia

Quest’anno il presidente turco Erdogan sta affrontando la più dura elezione dal 2003, anno in cui ha preso il potere.

Infatti, si trova contro ben sei partiti opposti alleati, che stanno unendo le forze per spodestarlo dal suo ruolo, mentre la popolazione turca intanto lotta con una crisi economica mai vista prima negli ultimi due decenni.

L’alleanza dell’opposizione ha scelto Kemal Kilicdaroglu, 74 anni, come candidato presidenziale congiunto, che si contenderà i voti con Erdogan il prossimo 14 maggio.

In queste ore, tra l’altro, Kilicdaroglu ha augurato al presidente Erdogan una pronta guarigione, anche lui con un un post su Twitter.

Per la prima volta, il governo di Erdogan potrebbe essere a rischio, soprattutto a causa della recessione economica e delle rotture all’interno del suo partito.