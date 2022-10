Erbaccia nella ghiaia, diserbante naturale potentissimo: bastano 2 ingredienti

Esiste un diserbante formato con due ingredienti naturali che servono per eliminare l’erbaccia dalla ghiaia. Ecco come crearlo.

Le nostre case sono il posto dove ci sentiamo più al sicuro ed ogni cosa sistemata al posto giusto fa si che possiamo vivere in essa in armonia e goderci del suo tepore da mattino a sera.

Anche una sola cosa fuori posto può smontare questa serenità e quindi si trova sempre il modo di avere tutto sistemato adottando alcune soluzioni che ci facilitano la vita e ci fanno risparmiare tempo e denaro.

Erbacce: ecco come eliminarle in modo naturale

La presenza di verde nelle nostre case e quindi di piante e fiori tende a rallegrarci oltre che a portare alcuni benefici sia dal punto di vista di salute che per allontanare alcuni insetti indesiderati.

Infatti, piante come la lavanda tendono a evitare che alcune blatte possano entrare nelle nostre mura domestiche e inoltre potremmo anche fare un favore alle nostre amiche api che troveranno dei fiori dove poter procedere con l’impollinazione e quindi salvaguardare l’ambiente.

Molte volte, specialmente chi ha un giardino o delle zone esterne, ha del terreno in cui è presente della ghiaia, ossia un materiale ottenuto dalla frammentazione di alcune rocce, diventate a seguito di un’operazione abrasiva, tondeggianti.

All’interno di questa ghiaia però possono crearsi delle piante infestanti, comunemente chiamata erbaccia, considerate in questo modo in quanto non ha nessuna funzione utile per la produzione agricola ma al contrario tende a parassitare quelle già esistenti.

Queste erbacce, non solo nelle zone di campagne ma anche in città sono molto sgradevoli in quanto tendono a far aumentare le allergie o a rendere sporco il luogo in cui queste crescono.

Basti pensare che anche nel classico di animazione Disney, Alice nel Paese delle meraviglie, la protagonista viene allontanata dal campo dei fiori dopo che spiegando alle rose e ai restanti fiori che non è una di loro questi credono che sia erbaccia e quindi la scacciano via.

Per via della sua pericolosità si tende ad eliminarla e per farlo solitamente si acquistano alcuni prodotti in commercio che sono molto costosi ma esiste un metodo economico che risolve il problema con due ingredienti del tutto naturale.

Prima di tutto dobbiamo avere a disposizione aceto bianco, sale e acqua bollente e con questi tre ingredienti formare una miscela e mescolarla finché non diventi omogenea per poi spargerla sulla ghiaia.

Il diserbante naturale

In particolar modo bisogna miscelare due cucchiai di sale in un litro di acqua bollente con 5 cucchiai di aceto bianco e inserirli in una casseruola per poi una volta unito il tutto far bollire in una padella il composto.

Questo diserbante naturale, successivamente, va cosparso sulla ghiaia e le erbacce tenderanno a non crescere più e quelle già esistenti si seccheranno e si potranno rimuovere facilmente.

È consigliato eseguire questo metodo in una giornata soleggiata in quanto il sole tenderà a completare l’operazione facendo asciugare le foglie bagnate ma bisogna stare attenti a non commettere errori.

Infatti non bisogna abbondare con il sale, in quanto questo ingrediente tende a rendere sterile il terreno e quindi è sempre meglio tenerlo lontano da fonti di acqua limpida e utilizzarlo secondo quanto riportato.

Questa soluzione è efficace perché l’aceto bianco attacca le radici delle erbacce mentre il sale ha delle proprietà disidratanti e di conseguenza va ad agire sulle foglie ed è usato da sempre come diserbante.

L’acqua calda, invece, così come il sole tende a bruciare sia le radici che le foglie dell’erbaccia rendendo nulla la loro azione pesticida e a far si che possano essere rimosse in modo rapido.

Seguendo questo metodo si risparmierà sul costo del diserbante e avremo un terriccio pulito senza malerba.