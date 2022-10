Erbacce tra le piastrelle, mai strapparle: perché è un grosso errore farlo

Levare le erbacce dalle piastrelle strappandole è un grossissimo errore. Ecco perché non bisogna mai farlo.

Molte volte ci ritroviamo davanti alla presenza di alcuni steli di piante o foglioline che crescono spontaneamente nel nostro cortile o nel nostro giardino e queste non sono altro che piante infestanti.

Queste vengono chiamate comunemente con il nome di erbacce e possono anche crescere tra le nostre piastrelle e tendiamo a trovare un modo per eliminarle per far si che non ci siano danni.

Erbacce: ecco perché non bisogna strapparle dalle piastrelle

Infatti, queste erbacce tendono a parassitare le altre piante entrando in una vera e propria competizione con essa crescendo in maniera spropositata ed incontrollata danneggiando il raccolto e la salute dell’uomo.

Nei campi coltivati, è pericoloso avere la presenza di erbacce in quanto queste portano parassiti che vanno a danneggiare il raccolto, mentre per l’uomo potrebbe provocare allergia.

Non ci sono delle piante che possono essere classificati come tali, in quanto non sono mai state elencate ma per erbaccia consideriamo tutte quelle piante che non sono utilizzabili per l’uomo.

Inoltre, per via della loro resistenza alle intemperie questo tipo di piante tendono a nascere anche nei posti più impensabili e quindi spesso le si trovano anche in zone completamente urbane.

Basti pensare che queste crescono a ridosso delle buche sui marciapiedi che si riversano nelle fogne o vicino alle grate o ancora tra le fessure di una pavimentazione asfaltata in piena città.

Per questo motivo sono considerate molto forti e tendiamo a sradicarle per rendere il nostro cortile più pulito in quanto al loro presenza è vista come caotica e può dare una sensazione di sporco.

Sebbene levarle può giovare alla salute dell’uomo, in quanto potrebbe avere delle allergie a queste erbacce e favorire la crescita senza alcun problema di altre piante e fiori presenti nei dintorni, strapparle con le mani è sconsigliato.

Questo perché sebbene le erbacce non hanno alcuna utilità per l’uomo e provocano questi problemi, potrebbero risolverne uno che sta molto a cuore ad alcuni cittadini, seppur ignari di questo.

Lasciando alcune erbacce tra le nostre piastrelle, senza dover ricorrere ad ore chini a strapparle da terra e a ricorrere a componenti chimiche per far si che non ricrescano nuovamente, queste ci porteranno benefici.

In particolar modo, queste piante, tendono a far funzionare in maniera ottimale il drenaggio dell’acqua che molte volte non riesce a funzionare bene attraverso le piastrelle della nostra abitazione.

Questo avviene perché le erbacce assorbono molta acqua e di conseguenza quando ci sono delle forti piogge queste l’assorbono rendendo il terreno più arioso grazie al fatto che tutta l’umidità viene assorbita.

A cosa sono utili

Così, non troveremo il nostro giardino o il nostro cortile allagato e l’acqua avrà modo di drenare in modo più facile e di non provocare danni alla nostra abitazione, in quanto la maggior parte di essa sarà stata incanalata dall’erbaccia.

Quindi, qualora ci troviamo davanti a queste piante, non spaventiamoci ma ponderiamo bene quanto queste possano darci fastidio e capire se effettivamente è meglio lasciarle o levarle.

Inoltre, la loro presenza ci da anche indicazioni sul nostro terreno, se crescono piante come le ortiche, i fiori di sambuco e la piccola manopola, significa che questo è ricco di sostanze nutrienti.

Inoltre, le erbacce tendono anche ad attrarre insetti. Le farfalle ad esempio hanno una predilezione per le ortiche a tal punto da depositare spesso e volentieri le loro uova sulle foglie di questa pianta.

Inoltre alcune di queste come i denti di leone, i fiori di sambuco o le ortiche possono essere anche utilizzate per realizzare dei decotti, delle marmellate o altre specialità culinarie stando però sempre attenti ad accertarsi di non esserne allergici.