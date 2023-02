Erbacce e muschio in giardino, basterà spruzzarlo per eliminarle definitivamente

By

Erbacce e muschio in giardino? Con questo sistema risolverai definitivamente il tuo problema. Ti basterà spruzzarlo per eliminarle in un battibaleno. Ecco il sistema che salverà il tuo spazio verde.

Se sei alla ricerca di una soluzione per eliminare erbacce e muschio in giardino, abbiamo il rimedio che fa al tuo caso. Se spruzzi questo, scompariranno definitivamente.

Come donare un aspetto gradevole al tuo giardino

Se hai la fortuna di avere uno spazio verde tutto tuo, che sia su un piccolo terrazzo o balcone o ancor meglio se possiedi un orto o un giardinetto, sicuramente te ne prenderai cura nella migliore maniera.

Anche chi è un esperto pollice verde, si ritrova spesso però a dover combattere contro un problema che purtroppo è piuttosto comune: la fuoriuscita di erbacce e muschio. Quante volte anche tu ti sei trovato a dover estirpare questi nemici dal tuo giardino?

Essi purtroppo possono crescere ovunque rovinando l’immagine del tuo spazio verde o addirittura intralciando le colture del tuo giardino. Non è un compito facile sbarazzarsi di erbacce e muschio.

Se hai sfoderato già tutte le tue armi a disposizione per tentare di limitare questo problema ma senza riuscirci, continua a leggere questo articolo. Oggi ti proponiamo una soluzione che siamo sicuri ti farà nascere il sorriso in volto: se spruzzerai questo, le erbacce e il muschio scompariranno definitivamente.

Ci sono però alcuni punti fermi di cui devi avere considerazione. Innanzitutto, ti diciamo che le erbacce non sono facili da estirpare: quando pensi di essertene sbarazzato, eccole che riappaiono come funghi, improvvisamente.

Non è un caso il detto che dice: “l’erba non muore mai”. Ci sono però diversi metodi che ti consentono di eliminarla, anche se il più delle volte si richiede l‘utilizzo di prodotti chimici e artificiali. Se non è però assolutamente tua intenzione comprare prodotti di questo genere ma piuttosto sei alla ricerca di un rimedio naturale, abbiamo la soluzione che fa al tuo caso.

Come sbarazzarsi velocemente di erbacce e muschio in giardino

Che seccatura dover estirpare erbacce e muschio dal nostro giardino. Quante volte anche tu ti sei ritrovata ad affrontare questo problema? Se non hai trovato ancora la soluzione, continua a leggere questo articolo perché finalmente oggi risolverai questo fastidioso inconveniente.

Innanzitutto, devi sapere che le erbacce non sono tutte uguali. Alcune sono perenni e altre sono annuali. Queste ultime nascono dai semi e vivono solo pochi mesi, mentre le seconde possono sopravvivere addirittura per decenni: anche quando pensi di esserti finalmente liberato, eccole che fanno capolino nel tuo bellissimo giardino.

Ci vuole pazienza e costanza per eliminarle. Di solito i prodotti chimici possono aiutarti. Se però non hai intenzione, giustamente, di utilizzarli, ecco la soluzione naturale che ti consentirà di sbarazzarti di erbacce e muschio in men che non si dica.

Pronto a scoprire il segreto che ha cambiato la vita a tanti? Allora iniziamo immediatamente. La prima cosa che devi fare è procurarti acqua calda a 60 gradi. Riempi con questo liquido un contenitore piuttosto capiente – ti serviranno almeno 600 ml di acqua – e aggiungi un cucchiaio di bicarbonato di sodio. Poi mescola il tutto.

Procurati ora uno spruzzino e versa con l’aiuto di un imbuto, la tua soluzione all’interno del nebulizzatore. Non dimenticare di prendere dei guanti piuttosto resistenti perché le mani a contatto col bicarbonato di sodio potrebbero diventare particolarmente sensibili.

Ora che il tuo pesticida naturale è pronto, non dovrai fare altro che spruzzarlo sulle erbacce o sul muschio presente nel tuo giardino o nelle intercapedini delle mattonelle esterne, dove queste fastidiose erbacce adorano crescere.

Per vedere il risultato dovrai attendere almeno tre giorni. Trascorso questo lasso di tempo, ti ritroverai di fronte ad un miracolo: vedrai che muschio ed erbacce si saranno completamente essiccate. Ora non dovrai fare altro che rimuoverle semplicemente strappandole.

Assicurati di rimuovere il tutto per bene, estirpando anche le radici altrimenti esse tenderanno a crescere nuovamente nell’arco di tre settimane. Hai visto come è semplice, dunque, liberarsi dei nemici del tuo spazio verde? Ti serve solo un ingrediente naturale: in questo modo avrai ripristinato equilibrio e armonia nel tuo giardino.

Sai che anche l’acqua bollente è un ottimo erbicida naturale, sicuro ed efficace? Porta a bollore un litro di acqua e ancora bollente, versala tutta sulle tue erbacce. Attenzione solo a non farla cadere anche sulle piante perché potrebbe bruciarle immediatamente.

Anche il borace può essere utilizzato come diserbante da giardino. In questo caso dovrai solo diluire 250 grammi di borace di 2 litri e mezzo di acqua e spruzzare poi il composto sulle tue erbacce.

Non utilizzare questo sistema troppo frequentemente perché potrebbe provocare danni al terreno del tuo giardino o del tuo orto. Anche il sale è un altro rimedio naturale che può fungere da pesticida naturale: spargilo per esempio sui vialetti del tuo giardino o tra le fughe delle tue piastrelle.