“Era una persona straordinaria…” Flavio Insinna commosso in diretta | VIDEO

Flavio Insinna si commuove. Il famoso conduttore dell’Eredità con le lacrime agli occhi. Ecco per chi ha avuto un pensiero dolcissimo. Il pubblico ha il cuore in mille pezzi.

Il conduttore dell’Eredità, uno dei programmi più seguito della Rai, si mostra commosso. Il ricordo per una persona amica, volata via prematuramente, fa stringere il cuore a tutti.

Flavio Insinna, uno dei conduttori più amati d’Italia

È senza dubbio Flavio Insinna uno dei conduttori più amati del piccolo schermo. In televisione da più di vent’anni, fa parte di quel gruppo di animali da palcoscenico con un seguito straordinario.

La sua simpatia ma anche la professionalità e l’ironia che lo contraddistinguono, lo rendono senza dubbio tra più preparati della televisione italiana.

Da ormai un po’ di tempo, è al timone dell’Eredità, la trasmissione prima condotta da Amadeus e Carlo Conti anche se questo programma, in realtà, ha avuto anche altri mostri sacri della televisione come protagonisti.

Proprio Flavio Insinna torna a sorprendere il suo affezionatissimo pubblico. Il conduttore più amato d’Italia si emoziona in diretta. Il pensiero per una persona cara che non c’è più, scomparsa prematuramente, spezza il cuore di tutti in mille pezzi. Ecco a chi va il suo ricordo più sentito.

La commozione del conduttore in diretta

Flavio Insinna non è soltanto un conduttore amatissimo e un professionista serio e amato dal pubblico italiano ma è anche un uomo dolce e sensibile, che spesso si lascia sopraffare dalle emozioni.

Ed è proprio ciò che è accaduto in diretta, quando si è ritrovato a parlare di una persona cara scomparsa prematuramente, che ha lasciato in lui un vuoto incredibile.

Intervistato qualche tempo fa nella trasmissione Da noi a ruota libera, il presentatore dell’Eredità si è ritrovato a parlare non soltanto di un collega ma anche di un amico straordinario: stiamo facendo riferimento a Fabrizio Frizzi.

Il marito di Carlotta Mantovan, come ricorderete sicuramente tutti, è venuto a mancare nel 2018 a seguito di un emorragia cerebrale conseguita ad un ictus intercorso durante la registrazione proprio di una puntata dell’Eredità.

Purtroppo la scomparsa prematura di Frizzi, mostro sacro della televisione italiana, rimarrà uno dei capitoli più dolorosi della storia del mondo dello spettacolo. Nel ricordarlo con la sua intervista nel salotto di Francesca Fialdini, Flavio ha emozionato davvero tutti.

Ha speso delle parole bellissime per il conduttore venuto a mancare troppo presto, affermando che era davvero una persona straordinaria a cui deve un sentito ringraziamento perché è anche per merito suo se si è ritrovato a lavorare nel mondo dello spettacolo, a fare i provini che gli consentiranno poi di ottenere la conduzione del programma Affari tuoi.

Social in lacrime per le parole del conduttore

Nel ricordare l’amico scomparso, Flavio Insinna si commuove e la sua voce rotta fa emozionare anche i telespettatori. Anche se il passato televisivo di Flavio è stato piuttosto turbolento, si è saputo far perdonare e ha riconquistato la fiducia del suo adorato pubblico.

La gentilezza, la generosità e la bontà d’animo che lo caratterizzano – e lo si è visto proprio in questo dolce pensiero dedicato a Fabrizio Frizzi – lo rendono oggi uno dei professionisti più apprezzati della televisione italiana.

Come tanti, neanche il conduttore dell’Eredità è riuscito a superare la morte di Fabrizio Frizzi. Il conduttore storico di alcuni programmi di grande successo della nostra televisione continua ad essere ricordato dagli italiani, non soltanto dai colleghi ma anche dal pubblico a lui ancora affezionato.

Il vuoto che Frizzi ha lasciato nel cuore dell’Italia è incolmabile. Chi lo ha conosciuto non può che parlare bene di lui e anche Flavio Insinna è tra i fortunati ad aver avuto la possibilità di interagire con il grande Fabrizio la cui memoria, nonostante il tempo, continuerà ancora a sopravvivere nel cuore non solo di chi lo ha conosciuto di persona ma anche da chi lo ha imparato ad amare attraverso lo schermo.