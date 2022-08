“Era un uomo straordinario”, lacrime a Estate in diretta per l’amatissimo attore scomparso

By

Un momento commovente in diretta tv, in ricordo di uno degli attori più amati del cinema italiano e della commedia all’italiana degli anni ’50 in poi. Ecco il ricordo molto toccante del figlio.

Sono stati tantissimi gli attori indimenticabili del cinema italiano dei tempi d’oro, quello pieno di talenti come Vittorio Gassman, Alberto Sordi e Marcello Mastroianni.

Tra loro nessuno dimenticherà mai Ugo Tognazzi, grandissimo talento, attore, regista e sceneggiatore italiano, che ha fatto la storia della commedia all’italiana. Proprio quest’anno ricade l’anniversario dei suoi 100 anni e il figlio, Ricky, ha voluto ricordarlo con parole molto commoventi in diretta tv.

Ugo Tognazzi: il ricordo commosso del figlio Ricky

Proprio quest’anno 2022 ricade il centenario della nascita di Ugo Tognazzi, uno dei grandi mattatori della nostra commedia all’italiana. Un gigante del nostro cinema, che rimarrà sempre indelebile nel cuore di chi ama il mondo dello spettacolo.

Proprio questa settimana, nel corso della puntata di “Estate in Diretta” condotto da Roberta Capua, è stato ricordato l’attore e regista, insieme a Vittorio Gassman nato il suo stesso anno.

Entrambi, infatti, sono nati nel 1922 e casualmente tutti e due sono diventati delle vere e proprie leggende nel cinema italiano, quello dell’epoca d’oro tra gli anni ’50 e ’70, una cinematografia che ricorda grandi capolavori.

Durante la puntata di lunedì 22 agosto, è stato ospite dalla Capua Ricky Tognazzi, il primogenito di Ugo, proprio per ricordare questo speciale anniversario.

Ricky Tognazzi, anche lui attore e regista come il papà, ha ricordato Ugo con parole molto commoventi e sentite, ricordando il loro rapporto padre figlio.

Per chi non lo sapesse, Ugo Tognazzi ha avuto una vita privata molto movimentata, infatti ha avuto quattro figli da tre donne diverse. Nonostante questa famiglia allargata particolare, Ricky ha ammesso di non essersi mai sentito a disagio.

Per lui il padre è stato tante cose, un maestro professionalmente parlando, un uomo straordinario un padre, un amico e una persona davvero importante per lui.

Ugo Tognazzi, una leggenda del nostro cinema

Come ha ricordato anche Ricky Tognazzi durante la sua intervista da Roberta Capua, Ugo Tognazzi era davvero un grande della sua generazione.

La popolarità per lui arrivò con il varietà, grazie alla Rai, dove debuttò con “Un due tre”, insieme a Raimondo Vianello. Lo show fu un grande successo, un vero e proprio trampolino per la popolarità.

Insieme ai suoi illustri colleghi, ha raccontato l’Italia vera, quella del dopoguerra, incarnando tantissimi personaggi diventati poi iconici. Uno dei più raffinati della commedia all’italiana, che aveva uno stile personale, un’ironia sottile e anche tanta malinconia.

È stato un fascista nel film “Il Federale”, un aspirante terrorista ne “La vita agra”, Raffaello Mascetti in “Amici Miei”, l’industriale sull’orlo del fallimento ne “La tragedia di un uomo ridicolo” e tantissimi altri.

Ugo Tognazzi amava il cinema, il suo lavoro era tutto per lui, ma amava anche molto le donne come tutti ben sanno. Ha avuto, durante la sua vita, tantissimi flirt e liaison, anche con personaggi molto famosi.

Da tre delle sue relazioni ha avuto quattro figli: il primo Ricky con la ballerina Pat O’Hara, poi Thomas con la collega norvegese Margarete Robsahm, Poi i figli più piccoli, Gianmarco e Maria Sole con l’attrice italiana Franca Bettoja.