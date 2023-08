Era sulla tavola da surf ma qualcosa lo interrompe: cosa esce fuori dall’acqua

Sole, mare, spiaggia e surf cosa c’è di meglio di tutto questo? Attenzione però, perché potreste fare degli incontri ravvicinati non tanto piacevoli e chissà cosa esce fuori dall’acqua all’improvviso.

Ogni giorno ci imbattiamo in numerosi video su internet o sui social in cui moltissime persone sfidano la natura per poter ottenere like e approvazioni. C’è invece chi lo fa per mestiere, ma alcune attività sono molto pericolose. Questo è quello che è avvenuto ad un uomo, il cui video era destinato al suo canale Youtube. Lui si chiama Ben Chancey e se l’è vista brutta in mezzo all’oceano.

Sempre più video sul web pericolosi

Il mondo moderno si basa sui social e sul web e molto spesso si fa a gara di chi pubblica e cosa. Per ottenere like e approvazioni ci si inventa davvero di tutto e molti dei contenuti sono persino pericolosi. Certo, il livello di popolarità aumenta, ma dietro a ciò c’è grande pericolo.

Basti pensare infatti tutti quei ragazzi che si fanno i selfie ad altissime quote o chi si avvicina ad un animale pericoloso pur di scattarsi una foto. Insomma, in questi ultimi anni si è perso un po’ il senso di ciò che è pericoloso e cosa non lo è. Se molti di loro lo fanno per puro divertimento o per diventare popolari in un determinato social, c’è chi invece lo fa per mestiere ed è il caso del protagonista della storia di oggi.

Parliamo di un conduttore di un canale di Youtube che affronta tematiche sulla pesca, sul mare e sui pesci in generale, ma che per girare un video ha rischiato davvero la vita. Ecco cosa è accaduto a Ben Chancey.

Chi è e cosa è accaduto a Ben Chancey

Il capitano Ben Chancey lavora per un canale di Youtube chiamato Chew On This e tratta di tematiche di mare, oceano, pesci e pesca. Insomma, tutto quello che riguarda l’ambiente marino. La sua squadra decide un giorno di uscire in mare aperto, nell’oceano per la precisione, e di tentare di pescare.

Ben stava spiegando alcune tecniche di pesca e di pesci che si possono trovare in quella zona, quando ad un certo punto nota qualcosa sulla sua imbarcazione. Imbarcazione che sembrava essere più una tavola da surf. Attorno a lui vi erano piccole barche intente a guardare cosa stesse facendo lui, mentre altri riprendevano la scena per poi pubblicarla.

Ben quindi stava spiegando, quando nota che qualcosa non va sotto la sua di imbarcazione. Vi erano dei rumori strani e oscillava senza alcun apparente motivo. La sua canna da pesca si era piegata in due, lui girava su se stesso e prendeva una velocità particolare. Sotto di lui c’era uno squalo non tanto grande, ma abbastanza per fare paura.

Le riprese non si interrompono e tutti gli operatori e le persone che gli stavano attorno erano spaventate e preoccupate per lui. Con un colpo di coda, lo squalo rovescia il surf di Ben che cade in acqua. Era evidentemente spaventato, ma dopo i primi attimi di paura, l’uomo riesce a realizzare e lascia andare il surf.

Cosa è successo dopo a Ben Chancey?

Essere attaccati da uno squalo non deve essere un’esperienza felice soprattutto se ci si ritrova accanto a lui direttamente in acqua. Quello che è accaduto a Ben Chancey è ciò che accade a diverse persone ogni anno. A coloro che si avventurano sempre più nell’oceano. Proprio mentre stava girando un video su un argomento interessante, uno squalo ha nuotato sotto di lui e con un colpo di coda ha rovesciato il surf con lui sopra.

Per fortuna Ben indossava persino i giubbotti di salvataggio e questi gli hanno permesso di rimanere più facilmente a galla. Dopo un primo momento di paura e probabilmente panico, Ben si riprende e lascia andare tutto il suo arsenale per nuotare con tutte le sue forze verso la barca.

Senza guardarsi indietro Ben raggiunge la sua truppe e un su amico e collega si trova già sul bordo per afferrarlo non appena lo avesse raggiunto. Dopo che lo squalo si è allontanato, non ci crederete mai, Ben è tornato sulla sua tavola da surf per riprendere quello che aveva interrotto.

Lo squalo ha continuato a rimanere accanto a lui senza però tentare di attaccarlo nuovamente.