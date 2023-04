Era noto per essere il bambino più muscoloso del pianeta: com’è diventato | FOTO

Vi ricordate le immagini del bambino più muscoloso al mondo? Alcuni anni fa un piccolo culturista è diventato noto per il suo fisico statuario. Però è passato molto tempo ed oggi è cambiato. Com’è diventato? non ci crederete mai, ma sembra un’altra persona.

Anni fa sul web è diventato famoso un bambino dal fisico statuario. Le sue foto sono andate in poco tempo virali, infatti, lo conoscono in tutto il mondo. Ma è passato diverso tempo ed oggi è completamente cambiato. Sembra un’altra persona: scopriamo come è diventato, rimarrete a bocca aperta appena vedrete la sua incredibile trasformazione.

Com’è diventato il bambino più muscoloso del pianeta? ASSURDO

Anni fa, il piccolo Richard Sandrak è diventato famoso a causa di alcune sue foto del suo fisico che sono andate virali in tutto il mondo, infatti, in poco tempo è divenuto noto al sul web. Aveva solo 7 anni e frequentava la scuola elementare, ma aveva già un corpo molto muscoloso e definito per la sua giovane età.

Si allenava moltissimo, forse più di quanto avrebbe dovuto. Il suo obiettivo è sempre stato uno solo: diventare un grande sportivo proprio come i suoi genitori. Ma è cresciuto e le foto di adesso dimostrano che è completamente cambiato. Farete fatica a riconoscerlo, sembra un’altra persona: tutti i dettagli.

La trasformazione di Richard Sandrak | FOTO

Richard Sandrak è nato nel 1992 in Ucraina, ma vive da quando è piccolissimo in America. Nel 2005 è divenuto famoso per via delle sue foto pubblicate sui social. Il suo fisico ha attirato l’attenzione del mondo intero, infatti, i suoi fan lo hanno soprannominato il “piccolo Ercole“.

Al tempo le polemiche non sono mancate, dato che il suo corpo non era affatto quello di un bambino normale. A soli 7 anni sfoggiava un fisico muscoloso e super definito, infatti, i suoi genitori furono accusati di aver somministrato delle dosi di steroidi al bambino.

Il suo corpo sembrava proprio quello di un vero culturista. Ma la verità è che si è sempre allenato duramente, quando era piccolo trascorreva molto tempo ad allenarsi. Inoltre, seguiva un piano di alimentazione molto rigida, senza nemmeno uno sgarro.

Suo padre Pavel lo ha sempre motivato e stimolato a condurre questo stile di vita un po’ insolito per un ragazzino. Per Richard non è stato facile, perché l’uomo aveva un comportamento violento nei suoi confronti. Ad esempio, costringeva lui e sua madre a mangiare insalata, mentre Pavel si nutriva di pizza.

Addirittura, anni dopo è finito in carcere per violenza domestica. Da quel momento, il giovane ha smesso di praticare body building. Ma com’è diventato oggi? Richard ha cambiato completamente vita, infatti, non si allena più come una volta.

Da come potete notare dalla foto, il suo fisico è totalmente cambiato, dimenticatevi di quel corpo super definito. Però ancora adesso ama prendersi cura di se stesso e ha trovato lavoro come stunt man. Non ha più tutti quei muscoli, però è felice della persona che è diventato e della vita che conduce.