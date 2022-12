“Era diventata troppo…”, Gigi D’Alessio: il vero motivo dell’addio ad Anna Tatangelo

Una delle coppie più amate e discusse del mondo dello spettacolo è proprio quella formata da Gigi D’Alessio e Anna Tatangelo. La fine della loro storia d’amore è stato il gossip più chiacchierato di sempre. Ma lo sapete perché si sono lasciati? A svelarlo è proprio il diretto interessato, Gigi D’Alessio.

Grazie alla loro intensa storia d’amore, hanno conquistato il cuore di milioni di persone, infatti, la loro rottura è stato un colpo veramente duro per i fan che hanno sempre sperato ad un “vissero per sempre felici e contenti.” Ma la realtà è ben altra, a svelare dei preziosi dettagli sulla rottura tra i due cantanti è stato proprio il diretto interessato.

Nel corso di un’intervista, si è lasciato andare ad una confessione veramente molto intima, svelando poi il motivo per il quale si sarebbero lasciati. Anna Tatangelo non sarà rimasta affatto contenta, dopo le dichiarazioni pubbliche che ha fatto il suo ex marito: scopriamo di più.

La storia d’amore di Anna Tatangelo e Gigi D’Alessio

La storia d’amore tra Gigi D’Alessio e Anna Tatangelo è stata una delle più discusse che ha attirato l’attenzione del pubblico. Sono stati una coppia per circa 15 anni, si sono conosciuti quando lei era ancora minorenne, durante la fine di un concerto del cantante neomelodico. Il padre di Anna l’aveva convinta a fare una foto con Gigi e lui le ha subito detto:

“Tu sei la ragazza che ha vinto il Festival? Ho una canzone che ti vorrei far ascoltare”.

Dopo quel momento hanno iniziato a lavorare insieme e si sono innamorati. Nel mondo della musica hanno avuto un grande successo. Dal loro amore è nato il loro unico figlio, Andrea. 5 anni fa la coppia ha vissuto un periodo di crisi. Pochi mesi dopo hanno annunciato la loro rottura.

Entrambi, hanno preso strade diverse. Lei si è fidanzata con il noto rapper, Livio Cori e D’Alessio ha iniziato una relazione con una giovane ragazza di Napoli, Denise Esposito, hanno avuto anche loro un figlio. Sono passati anni dalla rottura tra i due cantanti, ma emergono ancora tantissimi dettagli dopo il loro addio: scopriamo di più.

Gigi D’Alessio e Anna Tatangelo: il motivo della loro rottura

Di recente, Gigi D’Alessio è stato ospite nel salotto televisivo di Silvia Toffanin, Verissimo. Si è lasciato andare a delle confessioni intime e private. In particolare, il cantante neomelodico ha svelato il motivo della rottura con la sua ex compagna.

Ha raccontato che con Anna c’erano troppe difficoltà ed era complicato continuare la loro relazione, perché “Era diventata una vita troppo pesante”. Non c’era più comunicazione, ma solamente delle discussioni molto accese. Proprio per questo, hanno deciso di dirsi per sempre addio. Hanno comunque trovato un equilibrio per il bene di loro figlio Andrea.

Inoltre, come ben sapete, i due non si sono mai sposati e per Anna Tatangelo è stato un dispiacere non aver mai indossato l’abito bianco. Nel corso di un’intervista lei ha raccontato:

“Ho sofferto a non essere sposata con Gigi, ce lo chiedeva anche nostro figlio”.

Questa sua dichiarazione ha fatto intendere che uno dei problemi che ha portato alla rottura tra lei e Gigi D’Alessio. Oggi sono dei genitori grandiosi, anche se i rapporti non sembrano essere poi così pacifici.