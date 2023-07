Era costretta a subire rapporti anche contro la sua volontà: 42enne ai domiciliari

Era arrivato perfino alle minacce e all’aggressione se la sua compagna rifiutava di avere rapporti sessuali con lui. Rapporti che la donna era costretta ad avere anche contro la sua volontà. Un uomo è stato arrestato in provincia di Napoli.

Subiva violenze se non acconsentiva

Violenze, minacce: questo è quello che una donna di 53 anni era costretta a subire ogni qualvolta diceva “no” al suo compagno, per quei rapporti sessuali che lei non voleva. Per questo motivo, lei non ce l’ha più fatta ed ha denunciato ogni cosa subita e per il 42enne sono scattati gli arresti da parte della Polizia di Castellammare di Stabia, in provincia di Napoli.

La misura degli arresti domiciliari è stata emessa dal Gip del Tribunale di Torre Annunziata a conclusione delle indagini, partite dopo la denuncia della donna. Sull’uomo, ora, pendono accuse che vanno dallo stalking, agli atti persecutori, alla violenza sessuale sino alle lesioni personali.

La donna, stanca di ciò che subiva, ha deciso di denunciare tutto alla Polizia. Da quando aveva iniziato una relazione con il 42enne, era stata costretta a subire ogni tipo di sopruso, uno su tutti il fatto che lui la costringesse ad avere rapporti sessuali completi anche contro la sua volontà e, nel caso di un suo rifiuto, l’uomo la minacciava anche di morte.

Una donna decide di denunciare tutto

Stando a quanto accertato dalle Forze dell’ordine, l’uomo avrebbe messo in atto le aggressioni fisiche in varie occasioni e per i più svariati motivi, arrivando anche a picchiare, con calci e schiaffi al volto, la donna. Questo era stato l’atteggiamento che ha portato la donna alla disperazione e che, per questo, aveva deciso di lasciare la casa dove conviveva con l’uomo.

E di fronte alla paura di esiti peggiori, la 53enne ha deciso poi di presentarsi negli uffici di Polizia a Castellammare di Stabia, per denunciare il compagno. Questo ha permesso alla Polizia di dare avvio alle indagini e di individuare l’uomo e scoprire, verificando, tutto ciò che aveva fatto alla donna e quello che la stessa era stata costretta a subire nel corso di questi mesi di relazione con lui.

Il 42enne, ora, si trova agli arresti domiciliari, in attesa di comparire in tribunale. Sono state le violenze che la donna è stata costretta a subire in questo periodo, a far scattare in lei la voglia quanto anche la volontà di denunciare tutto e permettere, così, al tribunale di procedere all’emissione di un mandato di arresti domiciliari per lui.