Entra a scuola con le scarpe rotte, la reazione della maestra commuove tutti quanti

Ecco il commovente gesto della maestra quando si accorge che uno dei suoi alunni entra a scuola con le scarpe rotte.

La società in cui viviamo, da alcuni anni a questa parte ci ha costretto a imparare a diventare più egoisti. Ma essere in grado di dare priorità a noi stessi e ai nostri bisogni non vuole di certo dire restare indifferenti a ciò che accade intorno a noi. Siamo persone, siamo umani, e in quanto tali non siamo fatti solamente di carne e ossa, ma anche di un cuore, sentimenti ed emozioni. Essere egoisti, in certi casi, va bene, ma l’altruismo e la compassione sono qualità che non vanno mai perse di vista.

Porgere una mano per aiutare coloro i quali ne hanno più bisogno, infatti, è un gesto che fa del bene a chi lo riceve, ma anche a chi lo compie. Specialmente quando a essere in difficoltà è un’anima pura e buona come quella di un bambino. Essi dovrebbero solamente conoscere serenità, amore e spensieratezza durante l’infanzia. Purtroppo, però, in alcuni casi non è affatto così.

Quella di questo bambino e della sua maestra, ad esempio, è una storia fatta di amarezza, disagio e sofferenza, ma anche di estrema propensione verso il prossimo, di discrezione, umanità e amore.

Il bambino che entra a scuola con le scarpe rotte

Tutti siamo stati bambini, e tutti ricordiamo quanto andare a scuola scatenasse in noi emozioni contrastanti. Tra le cose che più di tutte temevamo, all’epoca, vi era il giudizio dei compagni e degli insegnanti i quali, specie quando si è piccoli, rappresentano una sorta di seconda famiglia. Ed è proprio questo che deve aver provato il tenero protagonista di questa storia.

Tempo fa è divento virale sul Web il video di un bambino che, sistematicamente, si presentava ogni mattina a scuola con un paio di scarpe molto vecchie e oramai vicino all’usura totale. Tale situazione si è ripetuta per molto tempo, ma ciononostante, nessuno ha mai chiesto alcun tipo di spiegazione al bambino.

Un bel giorno, però, la sua maestra ha pensato che fosse arrivato il momento di fare qualcosa, e di donare al suo alunno un sorriso. Per questo motivo ha compiuto un gesto che mai nessuno si sarebbe aspettato.

La reazione della maestra

Senza dire una parola, dunque, un giorno come tutti gli altri la maestra si è recata a scuola, si è avvicinata al bambino e gli ha porto un pacchetto. Dopo averlo aperto, il piccolo alunno si è reso conto che all’interno della scatola vi era un paio di scarpe nuove, e subito, sul suo dolce volto, è comparsa un’espressione di gratitudine e felicità.

È stata la maestra stessa a riprendere la scena e a pubblicarla sui social, probabilmente con un unico scopo, ovvero, dimostrare al mondo che con un piccolo gesto, in realtà, si possono realizzare grandi cose. Ciò che è scontato per noi, magari, non lo è per qualcun altro, e bisogna sempre avere rispetto delle situazioni altrui.

Questa maestra ha dimostrato a tutti quanto basti davvero poco per rendere felice una persona e cambiare il corso della sua giornata. Perché essere gentili non è una debolezza, ma una dote da preservare, coltivare e utilizzare con chiunque lo meriti e ne abbia bisogno.