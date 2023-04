Enigma matematico, la soluzione riescono a trovarla solo i geni: ecco qual è

Sapevi che per risolvere un enigma matematico solo i geni riescono a trovare la soluzione? Scopriamo quindi come risolvere questa equazione matematica e metti alla prova il tuo QI!

Per determinare il quoziente intellettivo un metodo è risolvere i puzzle matematici, perfetti per allenare la mente e le capacità intellettive.

Questi puzzle, infatti, si rivelano utilissimi per apprendere come ragionare e per mettere disciplina nel lavoro. Ecco di seguito un puzzle matematico a cui puoi dedicarti per mettere alla prova le tue capacità intellettuali e allenarti per migliorarle.

In cosa consiste il puzzle da risolvere

Il puzzle matematico che troverai di seguito è stato ideato per esercitare il cervello e mettersi alla prova nel risolverlo. Ottimo per affinare le proprie capacità e competenze nella matematica, nel tentativo di risolverlo sfiderai le tue capacità nel cercare le soluzioni ai problemi e il tuo pensiero logico.

Se riuscirai a trovare la soluzione, proverai senza dubbio un profondo senso di soddisfazione, perché quando si riesce ad arrivare alla fine di un rompicapo la gratificazione c’è sempre, inevitabilmente.

Quella che vedrai di seguito è una sfida matematica composta da operazioni presentate sotto forma di gatto e zampa di gatto. Ciò che dovrai fare è dare a ciascun elemento un valore e tentare di trovare la soluzione per l’operazione finale.

Soluzione del puzzle matematico

La soluzione del puzzle matematico è la seguente:

La prima operazione consiste nel sommare le tre 3 aquile – Poiché la somma delle tre aquile è pari a trenta, è evidente che ciascuna aquila ha come valore dieci. L’operazione è la seguente: 10 + 10 + 10 = 30.

Devi però notare che nell’operazione conclusiva ci sono delle trappole. Infatti, viene considerata solamente una zampa di gatto. Tuttavia, devi ricordare che il valore di due zampe di gatto nella terza equazione è pari a due. Quindi, il valore di una zampa di gatto è pari a uno.

La risposta all’indovinello matematico

A questo punto, sostituisci gli elementi con il valore attribuito e otterrai come risultato 5 + 1 x 10 = 15. Anche in questo caso hai di fronte delle insidie. Infatti, quando si svolgono queste operazioni, la precedenza va sempre alla moltiplicazione. Dunque, ecco come va fatta:

1×10 = 10

5 + 10 = 15

La soluzione di questo indovinello matematico è dunque pari a 15. Se la risposta che hai trovato è la stessa, allora vuol dire che hai delle eccellenti abilità intellettive, ma se vuoi allenarti svolgi altri enigmi e oltre che aumentare la bravura ridurrai anche l’ansia e lo stress.