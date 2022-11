Empoli-Sassuolo, probabili formazioni e statistiche

Il sabato di Serie A si apre con l’anticipo delle 15 dove al Castellani Empoli e Sassuolo si affrontano in un match fondamentale per la classifica.

I toscani al momento sono al quattordicesimo posto con 11 punti, mentre i neroverdi di punti ne hanno 15.



L‘Empoli ha perso l’ultima partita giocata in casa contro l‘Atalanta e vengono da due sconfitte consecutive in campionato (prima il 4-0 contro la Juventus).

Paolo Zanetti ha chiesto l’aiuto del proprio pubblico per tornare alla vittoria e allontanarsi dalla zona retrocessione, tre punti sarebbero fondamentali considerando anche il fatto che domenica prossima i toscani andranno al Maradona a sfidare il Napoli.

Il Sassuolo viene dalla netta sconfitta di Napoli dove i partenopei si sono imposti per 4-0.

I neroverdi non hanno iniziato nel migliore dei modi il campionato e sono decisamente indietro rispetto alle iniziali aspettative.

Decisivo in negativo l’infortunio di Berardi che non è stato praticamente mai a disposizione in questo avvio di stagione.

Mister Dionisi prima di #EmpoliSassuolo 🎙️ 🗨️ «Empoli squadra da rispettare, ha intensità e un sistema di gioco collaudato. Noi abbiamo le qualità per fare il risultato» 📺 https://t.co/447DZF8YzL#ForzaSasol 🖤💚 pic.twitter.com/P90CI5br0M — U.S. Sassuolo (@SassuoloUS) November 4, 2022

Empoli con il 4-3-1-2, davanti c’è Mattia Destro

Nessuna sorpresa per Paolo Zanetti che schiera il solito modulo offensivo con l’obiettivo di aggredire subito gli avversari e dominare la partita fin dai primi minuti.

Davanti a Vicario ci saranno Stojanovic, Ismajli, Luperto e Parisi.



Marin sarà il regista con Haas e Bandinelli mezze ali, davanti Baldanzi giocherà a supporto di Destro e Satriano.

Assente De Winter che si è infortunato in settimana e tornerà con ogni probabilità soltanto nel 2023.

Solito 4-3-3 per il Sassuolo

Pesante per Dionisi la squalifica di Laurientè, l’esterno è stato uno dei migliori della stagione fin qui e sarà assente dopo il rosso rimediato nella sfida persa dai neroverdi contro il Napoli.



Davanti a Consigli la linea difensiva sarà formata da Toljan, Erlic, Ferrari e Rogerio.

Maxime Lopez al centro del gioco con Thorstvedt e Frattesi mezze ali.

Senza Berardi e Laurientè il tridente offensivo sarà guidato da Andrea Pinamonti con D’Andrea e Traore ai lati.

Empoli-Sassuolo, statistiche

Empoli e Sassuolo non hanno mai pareggiato in Serie A nei dieci incontri precedenti, sono sei le vittorie dei neroverdi, quattro quelle dei toscani.

L‘Empoli ha sempre trovato il gol contro il Sassuolo, unica eccezione la vittoria dei neroverdi del 2016 quando vinsero per 3-0.

Dopo le sconfitte con Juventus ed Atalanta l’Empoli potrebbe perdere tre partite consecutive in Serie A, non succede dal dicembre 2018 quando l’allenatore era Giuseppe Iachini.

L’Empoli non ha trovato il gol nell’ultima partita, non succede dal 2016 che i toscani non trovano la rete per due partite consecutive in casa.