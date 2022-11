Empoli- Cremonese, probabili formazioni e statistiche

L’ultimo turno di Serie A prima della sosta per il Mondiale si apre con il posticipo del Castellani tra Empoli e Cremonese, sfida fondamentale per le zone basse della classifica.



L‘Empoli ha perso nell’ultima sfida contro il Napoli e vuole riprendere il proprio cammino per portarsi momentaneamente fuori dalla lotta salvezza.

I toscani hanno fin qui disputato un buonissimo campionato raccogliendo 14 punti e piazzandosi a +7 sul terzultimo posto occupato dalla Cremonese.

Per Zanetti sarebbe fondamentale chiudere il 2022 con una vittoria per ritrovarsi poi a gennaio nelle migliori condizioni possibili per ottenere la salvezza.

Anche contro il Milan la Cremonese ha dimostrato di essere molto ben organizzata e attenta in tutti i reparti, Alvini ora però ha bisogno di punti e chiudere l’anno con la prima vittoria stagionale darebbe un altro senso a questa Serie A.

I lombardi infatti sono gli unici in questo campionato ancora senza vittorie dopo ben 14 giornate di campionato.

Empoli con il 4-3-2-1, Destro ancora indisponibile

Ancora senza Mattia Destro il club toscano si affida a Lammers in attacco con Baldanzi e Bajrami a sostenerlo nel 4-2-3-1 disegnato da Paolo Zanetti.

Davanti a Vicario la linea difensiva a quattro sarà composta da Ebuehi, Ismajli, Walukiewicz e Parisi.

Chance per Akpa-Akpro a centrocampo con Marin e Bandinelli a completare il centrocampo, in panchina pronti a subentrare sia Satriano che Pjaca.

Cremonese con il 3-5-2, davanti torna Dessers

Sorride Alvini che per la trasferta di Empoli recupera Cyriel Dessers, l’ex Feyenoord torna titolare dopo aver saltato per infortunio le ultime due partite e farà coppia in attacco con David Okereke.

Davanti a Carnesecchi, migliore in campo nella sfida con il Milan, pronti Lochoshvili, Bianchetti e Aiwu.

Castagnetti sarà il regista della squadra con Meitè e Pickel a completare il centrocampo, ai lati Valeri e Sernicola dovrebbero partire dall’inizio.

Empoli-Cremonese, statistiche

Questa sarà la prima sfida tra le due squadre in Serie A:i toscani sono rimasti imbattuti in tutte le ultime 9 sfide giocate in Serie B contro la Cremonese, l’ultimo successo dei grigiorossi risale al 1988.

I padroni di casa hanno perso solo una delle ultime nove sfide di Serie A contro formazioni neopromosse e, potrebbero tenere la porta inviolata in due partite consecutive.

La Cremonese è l’unica squadra della Serie A a non aver ancora mia vinto in questa stagione, in 14 partite i lombardi hanno fatto registrare 7 pareggi e 7 sconfitte.