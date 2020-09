Emmy Awards 2020: ecco i protagonisti della 72° edizione

Jimmy Kimmel apre la serata della 72° edizione degli Emmy Awards, da sempre considerati gli Oscar della televisione, davanti a un teatro vuoto. Nessun red carpet e niente fotografi. Un’edizione virtuale, che sicuramente rimarrà nella storia, a causa della pandemia mondiale di coronavirus.

La produzione ha deciso di non rimandare l’evento, ma di renderlo il più coinvolgente possibile, anche se da remoto. I candidati, elegantissimi in collegamento dalle proprie case, non sono saliti sul palco del Microsoft Theatre di Los Angeles per ritirare il premio, ma l’hanno ricevuto direttamente nel proprio salotto o nel giardino di casa, dopo l’apertura della busta da parte del conduttore.

Lo show ha alternato premiazioni a moneti di riflessione, come l’omaggio alla giudice statunitense della Corte Suprema, Ruth Ginsburg, morta dopo una battaglia decennale contro il cancro. “Una campionessa instancabile per l’eguaglianza e la giustizia che aveva definito la sua legacy come uno sforzo per migliorare la vita delle persone meno fortunate di lei“, ha sottolineato Kimmel. Nel corso della serata, inoltre, è stato dedicato un momento anche al movimento “Black Lives Matter”, in ricordo delle persone scomparse durante questo anno.

Emmy Awards 2020: i vincitori

“Succession” ha vinto il premio come “Miglior serie Drammatica” dell’anno. In onda su Hbo e in Italia su Sky Atlantic, segue le vicende della famiglia Roy e del suo patriarca, che controlla uno dei più grandi conglomerati di media e intrattenimento del mondo. Il premio per la “Miglior serie Comica” è stato assegnato alla serie canadese “Schitt’s Creek“, che narra la storia di una famiglia di ricchi newyorchesi caduti in disgrazia e costretti a vivere in un motel fatiscente. Premiate anche “Euphoria‘ e ‘Watchmen“.

Il premio come “Migliore Attrice” è andato a Zendaya, che ha trionfato per “Euphoria“, “scansando” la rivale Jennifer Aniston, data per favorita per “The Morning Show” insieme a Olivia Colman per “The Crown“, serie uscita sconfitta da questa edizione degli Emmy Awards.

Jennifer Aniston è stata una delle poche “presenze” fisiche nello show, protagonista di una mini-reunion virtuale di “Friends“, forse il momento più divertente della serata, insieme a Courteney Cox e Lisa Kudrow, intervenute per sostenere la collega.

Netflix ha conquistato cinque riconoscimenti incluso l’Outstanding Structured Reality Program, per “Queer Eye“. La piattaforma ha vinto inoltre premi per la regia di American Factory e Cheer.

La lista completa dei premi:

Miglior serie drammatica

Succession

Miglior serie comica

Schitt’s Creek

Miglior miniserie

Watchmen

Miglior attrice in una serie drammatica

Zendaya (Euphoria)

Miglior attore in una serie drammatica

Jeremy Strong (Succession)

Miglior attrice in una serie comica

Catherine O’Hara (Schitt’s Creek)

Miglior attore in una serie comica

Eugene Levy (Schitt’s Creek)

Miglior attrice in una miniserie

Regina King (Watchmen)

Miglior attore in una miniserie

Mark Ruffalo (I Know This Much Is True)

Miglior attrice non protagonista in una serie drammatica

Julia Garner (Ozark)

Miglior attore non protagonista in una serie drammatica

Billy Crudup (The Morning Show)

Miglior attrice non protagonista in una serie comica

Annie Murphy (Schitt’s Creek)

Miglior attore non protagonista in una serie comica

Daniel Levy (Schitt’s Creek)

Miglior attrice non protagonista in una miniserie

Uzo Aduba (Mrs. America)

Miglior attore non protagonista in una miniserie

Yahya Abdul-Mateen II (Watchmen)