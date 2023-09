Emma Marrone ricorda il padre a un anno dalla sua scomparsa

Ad un anno dalla morte prematura del padre, Emma Marrone lo ricorda con un post struggente sui suoi social. Era stato proprio l’uomo ad avvicinarla alla musica.

Un anno fa il padre di Emma Marrone moriva a soli 66 anni a causa di un male inguaribile. Oggi la cantante, nel primo anniversario della sua scomparsa ha voluto ricordarlo, dedicandogli un post struggente sul suo profilo Instagram ufficiale. Tanti i personaggi noti che le si sono stretti virtualmente vicini: tra loro l’ex fidanzato Stefano De Martino, e le colleghe Elodie e Syria, oltre a centinaia di fan che hanno voluto mostrarle vicinanza e affetto in questo giorno per lei molto triste.

Emma Marrone omaggia il padre a un anno dalla morte

Rosario Marrone, musicista e infermiere, è morto il 4 settembre 2022, a causa di una grave forma di leucemia dalla quale era stato colpito. Una scomparsa molto dolorosa per la figlia Emma, che quel giorno si trovava lontano da casa per impegni di lavoro e ha saputo della sua morte al telefono dal fratello.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Emma Marrone (@real_brown)

Fu proprio il padre a trasmettere la grande passione per la musica alla figlia, che fin da quando era molto giovane ha iniziato a cantare con lui nella band della quale l’uomo faceva parte, gli H2O, in qualità di chitarrista.

Oggi, su Instagram, Emma ha pubblicato quattro foto dell’uomo per ricordarlo, corredate da un post: “In questa voce che si spezza, in una punta di amarezza. In questa vita che non ti concede neanche un attimo di tenerezza. Ma tu sei nelle mie parole, nel silenzio del dolore. In questa casa mezza vuota che però ha sempre il tuo odore. Mi mancherai per sempre Ros ..E io ti amerò per sempre. Ciao Pa”.

Emma, il ricordo del padre e l’uscita del suo nuovo singolo

Un giorno doloroso per Emma, che si è ritagliata un po’ di tempo per ricordare il padre tanto amato e che come ha più volte dichiarato nel corso delle interviste, per lei era molto altro.

“Non era solo padre per me, ma anche figlio, amico, compagno di avventure. Certe sere uscivamo e tornavamo brilli, con mia madre che ci aspettava sulla porta” – aveva raccontato l’artista a Vanity Fair – “Quando i miei amici venivano a cena e a fine serata poi sgattaiolavano fuori per fumare, mio padre li guardava e diceva: ‘Ragazzi, la canna ve la potete fare anche qui'”.

Non solo, ma Marrone ha anche ricordato le ultime parole scambiate con l’uomo, che aveva sentito appena qualche ora prima della sua scomparsa e che non è riuscita a raggiungere per salutarlo un’ultima volta: “L’avevo sentito la sera prima ricorda – Gli avevo detto ‘prendo un volo domattina e alle 13 sono già con le gambe sotto al tavolo’. ‘Ti aspetto’, mi ha risposto. Invece al mattino era morto”.

Ora, dopo il ricordo di tanto dolore, Emma dovrà buttarsi anima e corpo nel suo nuovo progetto, ovvero il lancio del singolo Iniziamo dalla fine e quello dell’album Souvenir, in uscita a breve e a cui seguirà un tour di presentazione nei club a novembre e dicembre.