Emma annuncia il suo nuovo album “Souvenir”

La cantante Emma Marrone, nelle sue pagine social, ha annunciato l’uscita del suo nuovo album di inediti “Souvenir”. Intanto, venerdì 1 settembre, regalerà ai suoi fan un assaggio del nuovo disco con il singolo “Iniziamo dalla fine”.

la cantante pugliese ha anche svelato quella che sarà la copertina del nuovo disco e ha dato appuntamento a tutti i suoi fan per il 10 novembre in occasione della data zero in cui l’artista presenterà nei club di tutta Italia la sua prossima creazione.

Emma e il suo nuovo disco

Nelle ultime ora Emma Marrone, la cantante originaria del Salento, è apparsa nel suo profilo Instagram per annunciare ai suoi fan che tra qualche mese ci sarà l’uscita del suo nuovo album, “Souvenir”.

“Questa è la copertina del mio nuovo album. Si chiama Souvenir e non vedo l’ora che sia tutto vostro”.

Queste le parole della Marrone, svelando che il prossimo 1 settembre sarà pubblicato il secondo singolo, “Iniziamo dalla fine”.

La cantante, nel suo ultimo post social ha anche comunicato la data zero, il 10 novembre, in cui presenterà nei club di tutta Italia il suo ultimo disco in uno show unico e intimo.

I prossimi appuntamenti con la cantante salentina

Emma nelle storie su Instagram delle scorse ore ha parlato a cuore aperto ai suoi fan scoppiando in un pianto liberatorio mentre parla del suo nuovo album “Souvenir”. Grata per tutto l’affetto che quotidianamente gli dimostrano i suoi fan ha deciso di ringraziarli e di svelare loro piccole sorprese.

“Grazie, non vedo l’ora di esibirmi, sono troppo emozionata. Siete stupendi e vi voglio bene. Mi state dando una carica pazzesca”.

Queste le parole dell’artista pugliese, la quale, nel frattempo ha dato appuntamento per il prossimo 10 novembre in occasione della data zero in cui presenterà nei club di tutta Italia il suo ultimo disco in uno show unico e intimo.

Da lì in poi ci saranno 15 appuntamenti fino alla fine del 2023 in 8 città dello Stivale. Si parte da Nonantola in provincia di Modena per concludere la presentazione il 21 e il 22 dicembre a Firenze presso il club Viper.

Intanto i fan della cantante devono attendere sino a venerdì 1 settembre per poter ascoltare il suo secondo singolo, “Iniziamo dalla fine” dopo che lo scorso aprile era uscito “Mezzo mondo”, brano che ha segnato il suo ritorno musicale.

In questa stagione estiva è stata impegnata con Tony Effe con il brano “Taxi sulla Luna, raggiungendo oltre 45 Milioni di stream totali.