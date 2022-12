Emily in Paris 4, si farà: le rivelazioni di Darren Star, ideatore della serie

Dopo pochi giorni dall’uscita della terza stagione di Emily in Paris su Netflix, si parla già di una quarta stagione.

È stato infatti già confermato dall’ideatore Darren Star il quarto ciclo di episodi che arriveranno prossimamente.

Emily in Paris 4, si farà: le anticipazioni dell’ ideatore Darren Star

Darren Star, ideatore della serie Netflix Emily in Paris, ha confermato che la quarta stagione si farà. Lily Collins indosserà di nuovo i panni di Emily Cooper, la protagonista più glamour e romantica mai vista prima, per tornare a vivere le mille venture private e professionali sullo sfondo della bellissima Parigi. Ciò che ha tenuto gli spettatori incollati alla tv è stata la leggerezza nei toni, presente sin dal principio, e l’estetica un po’ pop nonché svariati outfit pazzeschi che hanno incantato tutto il pubblico non solo amante della moda. Quale sarà però il futuro di Emily in Paris? Darren Star si è lasciato scappare qualche anticipazione.

Durante un’intervista rilasciata per l’entertainment Weekly, l’ideatore della serie ha dichiarato che la quarta stagione dell’amata serie Netflix si farà e ha già in mente qualche sviluppo della trama. La terza stagione, da poco arrivata in streaming sulla piattaforma, offre diversi spunti: ha lasciato diverse porte aperte e varie possibilità per i personaggi che sono coinvolti. Star ha detto:

“Ci sono molte idee che sento di avere per questa stagione. Ci sono molti bivi sulla strada per tutti questi personaggi alla fine della terza stagione e molte complicazioni per tutti. Quindi penso che nella stagione 4 avremo molte domande a cui rispondere”

In molti ipotizzano la fine di Emily in Paris e si parla anche del fatto che la futura quarta stagione possa dare una conclusione degna a questa semplice e fiabesca avventura fra la cultura europea e quella americana. Darren Star ha poi spiegato:

“In realtà non ho in mente per Emily questo gran finale. Penso che, man mano che l’universo della serie si espande, si creino nuove opportunità per tutti i personaggi. Quindi non ci stiamo pensando, e non abbiamo un finale in vista al momento”

Suggerendo in questo modo che la prossima stagione non sarà quella conclusiva. La porta resta sempre aperta e occorre quindi aspettare se vogliamo saperne di più.

Emily in Paris è stata la serie tv Netflix più vista nel periodo di Natale 2022: la serie racconta di una ragazza americana di 28 anni, Emily Cooper, che si è trasferita a Parigi per lavoro. La ragazza da Chicago è volata nella capitale francese perché il suo capo rimane incinta e le offre quindi di prendere il suo posto. Il compito della giovane protagonista non è per niente facile, deve portare il punto di vista americano all’interno della società di marketing francese Savoir che è ancora molto legata alle tradizioni e ai vecchi metodi (che sono in parte da rinnovare se si vuole restare al passo con i tempi). Emily nella nuova città farà nuovi incontri: amici, nuovi amori.. ma la vedremo anche affrontare sfide professionali e personali che non la faranno di certo annoiare durante le sue giornate.

Nella terza stagione Emily Cooper deve affrontare un nuovo capitolo della sua vita e lo farà con i suoi soliti abiti glamour durante feste incredibili, ma anche affrontando scelte difficili sia a livello professionale che a livello amoroso.