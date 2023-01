Emergenza in California, nuova ondata di maltempo

By

Da tre settimane la California è colpita da una violenta ondata di maltempo senza precedenti, che ha provocato per ora 19 vittime.

Lo Stato americano resta nell’emergenza anche in queste ore, in cui i residenti si preparano alle forti piogge in arrivo e neve nelle aree montuose.

Maltempo in California

La California sta affrontando un’ondata di precipitazioni senza precedenti e all’indomani del maltempo che l’ha colpita, i residenti si preparano a nuove piogge.

Più di 33 milioni di californiani sono stati colpiti dalla tempesta più impressionante dal gennaio 2005, che ha coinvolto 20mila utenze sia private che aziendali, rimaste senza energia elettrica.

La notizia risale a pochi giorni fa ma il bilancio di 19 vittime, riportato dalle autorità locali, non è definitivo poiché nuove piogge attendono i cittadini mentre continua incessante il lavoro dei pompieri, dei volontari e della Protezione Civile in una lotta contro il tempo per salvare coloro che sono in difficoltà.

Allagamenti si sono verificati in diverse località e migliaia di persone sono state evacuate, ma ci sono stati anche smottamenti, frane e inondazioni.

La pioggia è iniziata domenica e ha interessato in particolare la zona di Los Angeles. Inizialmente si parlava di 17 vittime, oggi sono 19 e come dicevamo prima, questo dato potrebbe salire nelle prossime ore poiché i meteorologi hanno informato che continueranno i temporali e sono attesi venti fino a 100 chilometri orari e anche possibili tornado.

Sono attese inondazioni catastrofiche e oltre a Los Angeles, le zone più interessate sono la Baia di San Francisco, Santa Barbara e Sacramento. In queste aree è caduta pioggia pari a quella che si verifica in 6 mesi.

Anche se dopo la torrida estate la California necessitava di acqua, questa eccessiva quantità sta causando solo problemi e non certo benefici, in primis ai tantissimi residenti che si trovano senza elettricità o peggio ancora senza casa o sepolti fra le macerie delle strutture crollate per le frane.

Secondo gli esperti i danni potrebbero ammontare a circa un miliardo di dollari.

Le ricerche

Fra strade sommerse dall’acqua e campi agricoli allagati, si cercano eventuali dispersi. Ora la maggiore preoccupazione è per il terreno reso instabile dalla pioggia incessante, ad esempio, si è aperta una voragine di 12 metri su una strada di Los Angeles, la quale è letteralmente crollata.

Auto inghiottite da squarci nel suolo, alberi sradicati, strade trasformate in torrenti e mezzi di soccorso a lavoro per salvare quante più vite possibili, questo lo scenario apocalittico californiano delle ultime ore.

Il governatore Gavin Newsom sostiene che la pioggia sia diminuita nell’intensità, tuttavia il suolo è impregnato e il rischio di inondazioni è rimasto importante, con particolare occhio al fiume Salinas.

Fiducioso che Biden firmerà presto una dichiarazione di grave disastro, il governatore ha consigliato a tutti di rimanere vigili e utilizzare il buon senso per le prossime ore.

Intanto proseguono le ricerche, in particolare i soccorritori hanno ricevuto segnalazione che potrebbe esserci un bambino fra le vittime. Il piccolo di 5 anni viaggiava su una vettura che è stata trascinata via dalle acque in piena della contea di San Luis Obispo.

Le ricerche erano state sospese per condizioni meteo proibitive e ora bisognerà verificare se uno dei corpi trovati è il suo.

Il maltempo ha devastato anche la rete elettrica, infatti una tempesta di fulmini ha tolto elettricità a decine di migliaia di californiani in tutti i quartieri e le squadre forestali sono dovute intervenire per abbattere gli alberi diventati pericolanti.