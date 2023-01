Emergenza Covid in Cina in vista del capodanno lunare

Da quando, in Cina, è stata sospesa la politica zero Covid, sembrerebbe che la situazione anziché migliorare sia sempre più precipitare. I contagi sono in aumento, il governo ha smesso di comunicare i dati circa il virus, registrando numeri non reali. Una situazione al collasso e che preoccupa in vista del capodanno lunare.

Il governo cinese, ha diffuso un appello, in cui ha esortato la popolazione alla massima prudenza, di non abbandonare i dispositivi di sicurezza e di non fare visita ai familiari anziani non ancora contagiati.

Allarme Covid in occasione del capodanno lunare

Mancano quasi 10 giorni al capodanno lunare cinese, che segna il primo giorno dell’anno per la popolazione asiatica. I primi festeggiamenti dopo gli infiniti lockdown. Per tale motivo si prevedono tantissimi viaggiatori, che dalle città si sposteranno verso le zone rurali nei 40 giorni delle festività.

Nulla di male se non fosse che i contagi di coronavirus siano in costante aumento, destando la preoccupazione di molti. Il governo, infatti, ha esortato i cittadini alla massima prudenza e di non fare visita ai familiari anziani non ancora contagiati.

“Ci sono tutti i modi possibili per dimostrare che avete cura di loro, non dovete per forza portare il virus nelle loro case”.

Queste le dichiarazioni da parte delle autorità sanitarie cinesi in vista del prossimo 22 gennaio, data di inizio del capodanno lunare, i quali vedranno spostare le persone non solo all’interno dello stato cinese ma anche oltre nel momento in cui hanno riaperto le frontiere.

Il rischio, la vera preoccupazione, è quella che il virus possa diffondersi nelle zone dove i sistemi sanitari sono piuttosto carenti. A tal proposito, alle singole comunità è stato chiesto di mobilitarsi con una squadra di autisti, nel caso in cui le ambulanze non possono arrivare in tempi celeri.

Secondo le autorità sanitarie, il picco di contagio, questa settimana ha colpito le città e le provincie di Pechino e Shanghai.

La situazione sanitaria in Cina

Da quando, il mese scorso, nella repubblica cinese, è stata eliminata la politica zero Covid, la situazione pare essere degenerata. I contagi in aumento, i dati poco chiari e una fetta di popolazione molto bassa di persone vaccinate, uno dei motivi per il quale l’epidemia cinese è andata a peggiorare. Insomma, una situazione al collasso, che va avanti da 3 anni.

Michael Ryan, capo delle emergenze dell’Oms, ha rilasciato delle dichiarazioni con un tono amareggiato circa la scelta da parte del governo cinese di non diffondere più i dati riguardo i contagi del virus, dopo il declassamento del Covid da Malattia A a Malattia B.