Elon Musk non è più la persona più ricca al mondo: il francese Bernard Arnault lo supera

La persona più ricca del mondo non è più Elon Musk ma, secondo una classifica stilata da Bloomberg (agenzia di stampa di livello internazionale) è un imprenditore di origini francesi di nome Bernard Arnault.

Quest’ultimo, noto principalmente per essere il proprietario di LVMH (una multinazionale francese di lusso), pare abbia superato il proprietario di SpaceX, Tesla e da poco più di un mese di Twitter. Nel 2021, ad inizio anno, si trovava al primo posto della classifica Bloomberg Billionaire Index proprio lui, superando all’epoca Jeff Bezos, ovvero il proprietario di Amazon.

Secondo Bloomberg però ad oggi a superare a sua volta Musk è il francese Bernard Arnault. Pare che ad avergli fatto perdere una posizione all’interno della classifica sia stato il suo ultimo acquisto, ovvero quello di Twitter che è costato al miliardario 44 miliardi di dollari. Stando sempre a ciò che annuncia Bloomberg però questo non è l’unico motivo che ha fatto calare il patrimonio di Musk. Perché a incidere c’è molto anche dell’andamento dell’ultimo periodo in borsa per quanto riguarda le altre sue aziende, in quanto gli hanno fatto perdere circa 100 miliardi di dollari a partire dal mese di gennaio.

Sempre secondo Bloomberg ad oggi il patrimonio di Elon Musk è di circa 168 miliardi e mezzo di dollari, mentre ammonta a 172,9 miliardi di dollari quello di Bernard Arnault. É il primo anno che Musk viene superato in classifica facendosi strappare dalle mani lo scettro di ‘Paperone mondiale’.