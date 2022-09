Dopo anni dalla fine della loro relazione, Jennifer Gwynne ha deciso di mettere all’asta cimeli risalenti al periodo in cui stava con Elon Musk, il famoso miliardario che a quanto pare le farà fruttare non pochi soldi.

Elon Musk è ormai un multimiliardario: conosciuto in tutto il globo proprio come l’uomo più ricco di sempre, ora è protagonista indiretto di una vicenda molto simpatica.

Una delle sue tante ex ragazze, Jennifer Gwynne, con la quale studiava insieme al college, ha deciso di fare dei suoi cimeli dell’epoca un’asta e, ovviamente, guadagnare un bel po’ di soldi. Ecco cosa ha messo in vendita la donna dopo più quasi 30 anni.

Elon Musk, l’ex fidanzata mette i cimeli della loro relazione all’asta

Chi non conosce Elon Musk? Il padre di Tesla e Space X, maggior azionista di Twitter, è l’uomo più ricco al mondo ormai da quattro anni consecutivi, dopo aver spodestato il fondatore di Amazon Jeff Bezos.

Ora, ci sono persone che lo seguono da veri fan e chi di loro, secondo voi, non vorrebbe un oggetto a lui appartenuto o delle foto introvabili? Questo è quello che avrà pensato Jennifer Gwynne, una delle sue ex fidanzate del college che ha frequentato nel 1994.

La donna ha ben deciso di vendere tutti gli oggetti che ricordano la loro relazione, mettendoli all’asta sulla piattaforma RR Auction di Boston.

In palio per tutti quelli che vorranno partecipare ci sono 18 foto inedite di Elon Musk, che Jennifer conservava gelosamente: gli scatti appartengono al periodo del college, in cui si sono conosciuti quando entrambi erano consulenti del dormitorio universitario.

Poi, ancora, ci sono biglietti d’auguri scritti a mano alla ragazza da Musk, oltre che una collana d’oro che le regalo per qualche evento speciale.

A partire da domenica sera, quindi ieri sera negli USA, il biglietto di auguri ha raggiunto addirittura i 10.000 dollari, con ben 23 offerte all’attivo.

Anche la collana d’oro, ovviamente, è risultata molto interessante agli utenti: la collana è impreziosita con uno smeraldo della miniera dello Zambia, quella che appartiene al padre di Elon Musk.

Per questo oggetto, sono tantissime le offerte arrivate e le cifre salgono ogni ora di più. Insomma, proprio una bella fortuna per Jennifer Gwynne.

Per l’occasione, la donna è stata intervistata da Insider Edition: durante la chiacchierata, Jennifer ha rivelato che Elon Musk all’epoca stava già immaginando le auto elettriche, che poi ha creato per la sua Tesla. Secondo lei, già in quegli anni si capiva cosa sarebbe diventato in futuro, un magnate della tecnologia e dell’innovazione.