Elon Musk si trova a Palazzo Chigi, dove a breve incontrerà Giorgia Meloni. In mattinata il numero uno di Tesla, Twitter e Space X ha avuto un colloquio con Antonio Tajani.

Italia miglior paese per investire sulle auto elettriche. Così Antonio Tajani ad Elon Musk, con il quale si è incontrato nella mattinata di oggi a Roma. Insieme il ministro e il numero uno di Twitter hanno parlato di cybersicurezza, auto elettriche e libertà di espressione e informazione. Nel pomeriggio di oggi il leader di Tesla ha inoltre incontrato la premier Giorgia Meloni, in un colloquio durato circa un’ora. Al termine della chiacchierata l’imprenditore ha lasciato Palazzo Chigi a bordo di una Tesla bianca, dribblando tutti cronisti e senza rilasciare alcuna dichiarazione. Possibile investimento in Europa per il magnate sudafricano? Musk potrebbe sondare il terreno per la fondazione della sua Second factory Tesla in Europa.

Elon Musk ha incontrato Giorgia Meloni a Palazzo Chigi

È terminato l’incontro tra Elon Musk e Giorgia Meloni. Il leader di Tesla si è recato a Roma nella giornata di oggi, intrattenendosi prima con il ministro degli Esteri, poi con la premier in un colloquio durato circa un’ora tenutosi a Palazzo Chigi.

Diverse le tematiche affrontate durante l’incontro con Meloni, tra auto e cybersicurezza, ma anche investimenti, probabilmente. Al termine del colloquio però i due non hanno rilasciato alcuna dichiarazione. Elon Musk ha infatti abbandonato la sede del governo a bordo di una Tesla bianca, non volendo rispondere ad alcuna domanda dei cronisti.

In mattinata Musk si era intrattenuto invece in compagnia di Antonio Tajani. Il ministro degli Esteri aveva accompagnato tra le sale di Palazzo Chigi l’imprenditore visionario, toccando diverse tematiche. Lo stesso ministro sui suoi canali social – rigorosamente su Twitter – ha inoltre postato una foto insieme all’inventore di PayPal, scrivendo di aver discusso di automotive ed aerospazio, di altri settori nei quali l’Italia dispone di manodopera ed è tecnologicamente all’avanguardia, per una collaborare sulle sfide del nostro tempo.

Incontro a Roma con @elonmusk. Abbiamo parlato di automotive ed aerospazio,settori dove l’Italia dispone di manodopera e tecnologia all’avanguardia. Pronti a collaborare sulle sfide del nostro tempo come la cybersicurezza. Mi sono complimentato per i suoi successi imprenditoriali pic.twitter.com/EpDxQ3OltL — Antonio Tajani (@Antonio_Tajani) June 15, 2023

Poi alle 17 l’incontro con Giorgia Meloni, come detto durato circa 60 minuti. Con Antonio Tajani invece Musk ha discusso di questioni come la libertà di informazione e di espressione sui social, che adesso è venuta a mancare in diversi paesi, di cybersicurezza appunto, ma anche di auto elettriche. A proposito di energie rinnovabili, il ministro avrebbe affermato che l’Italia in questo momento sarebbe uno dei migliori paesi in Europa nei quali invetrire.

Ma anche di spazio, visto che Musk è il fondatore di Space X, la visionaria agenzia che si occupa di dare uno sguardo diverso alle nuove tecnologie che spesso ha strizzato l’occhio all’esplorazione spaziale, con l’intento di esplorare nuove vie per la colonizzazione di Marte. Quello che sembrerebbe quasi un capriccio di un sognatore che da parte ha messo troppo denaro, attira l’attenzione del mondo intero da diversi anni a questa pare.

Elon Musk è sulla cresta dell’onda da diverso tempo infatti, grazie ai suoi investimenti e alla sua innata capacità di innovare nei settori tecnologici. Uno degli uomini più ricchi e influenti del mondo, che

ha voluto andare a colloquio oggi con i vertici del governo italiano. “Elon Musk è un grande imprenditore, innovativo“, ha detto di lui Antonio Tajani. Insieme i due hanno anche parlato di politica industriale.

Elon Musk, investimenti in Europa in vista?

La società Tesla, fondata nel 2003 e chiamata così in onore di Nikola Tesla, fa sede in Texas, ma le energie rinnovabili europee hanno sempre affascinato i magnati oltreoceano. Che sia la volta anche di Elon Musk di gettare basi importanti nel Vecchio Continente? L’incontro di oggi a Roma potrebbe avere un importante filo conduttore con quello effettuato di recente a Parigi.

Il “visionario” imprenditore sudafricano infatti potrebbe valutare un investimento in Italia, dopo essere stato accolto a braccia aperte da Tajani e Meloni nella giornata di oggi. Proprio il ministro forzista ha rimarcato quanto l’Italia sia a completa disposizione in caso di interessamento da parte delle sue società, ma Musk ha già dialogato e continua i contatti con numerosi governi europei.

Non molto tempo fa infatti aveva incontrato Emmanuel Macron, con il quale aveva parlato anche di auto elettriche e di energia green. Anche Macron aveva affermato che insieme, la Francia ed Elon Musk, avrebbero potuto fare grandi cose insieme.

La scelta della seconda sede di Tesla

In queste ore dunque tante le ipotesi che stanno perdendo piede, come quella di una scelta da parte di Musk da prendere sul Paese che dovrebbe ospitare la sua seconda factory europea di Tesla. Parigi avrebbe dato disponibilità per far sì che il miliardario scelga la Francia, ma anche l’Italia, così come la Spagna che avrebbe già aperto i dialoghi con Musk nelle settimane precedenti.

Queste visiti dunque, oltre che a servire per accordi e scambi di informazioni, potrebbero essere dei veri e propri sondaggi del terreno per Musk, il quale potrebbe vedere l’Italia come prossimo paese per il suo stabilimento. Uno scenario che fa gola al governo Meloni, ma è ancora presto per dirlo. Del resto rimane da capire se Tesla è veramente interessata al Bel Paese.

Poco tempo fa anche Matteo Salvini aveva invitato il CEO ad investire in Italia, non resta dunque che attendere.