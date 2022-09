Elisabetta II e il matrimonio con Filippo: la storia del loro amore

By

Un legame durato più dei 70 anni di regno. Non solo famiglia, governo del paese e figli, ma soprattutto amore e stima reciproca: questo è quello che ha unito Elisabetta II ed il principe Filippo.

Più di 80 gli anni l’uno accanto all’altro e, curiosità vuole, che le loro furono le prime nozze trasmesse in tv.

Elisabetta e Filippo: storia di un lungo amore

Un amore indissolubile e che li ha visti uniti anche negli ultimi anni della loro esistenza, tanto da morire a distanza di poco più di un anno l’uno dall’altro. Quasi a non riuscire a stare separati neanche in quella che è la vita eterna.

Questi sono stati, per più di 80 anni, Elisabetta e Filippo: regina lei, principe consorte lui. Sempre uniti, insieme in ogni occasione e, come da protocollo, lui sempre un passo indietro alla sua regina. Un passo si, ma sempre accanto nella vita. Insieme, senza mai separarsi.

Il loro era un sentimento vero, concreto, al di là delle logiche di palazzo. Non un matrimonio per “convenienza”, come la storia ci insegna era d’uso fra i reali. Ma di vero amore. 74 anni di matrimonio, 4 figli e ben 10 nipoti (senza contare, poi, i bis nipoti arrivati, che sono ben 14).

Sono sempre vissuti insieme, hanno attraversato la Seconda Guerra Mondiale, la fine dell’Impero inglese, hanno vissuto il boom economico, i tanti viaggi nel mondo, ex colonie comprese. Hanno superato il lutto per la morte della principessa Diana, hanno vissuto insieme la gioia del matrimonio di figli e nipoti. E, non in ultimo, anche la morte l’hanno vissuta insieme, seppur a distanza di un anno l’uno dall’altro.

Dal loro primo incontro, 80 anni insieme

Dal loro primo incontro nel 1939, durante una visita al collegio navale di Dartmouth. Lì Filippo era un cadetto ma lei era già la principessa erede al trono. Lui di origini greche, ma con madre inglese discendente della Regina Vittoria, subito colpì il cuore della futura regina.

Ma la guerra interruppe il contatto, ma non si persero di vista. Sino al 1946, quando il loro fidanzamento venne annunciato e, l’anno dopo, furono celebrate le nozze. Il primo matrimonio, per giunta, fra reali, trasmesso in diretta tv. Perché tutti potessero partecipare ad un amore durato quasi 80 anni.

Filippo è stato il principe sempre discreto e, anche, amico di Lady Diana. Dopo la morte della principessa, infatti, si scoprì che era stato proprio lui a scrivere a Diana per cercare di darle consigli su come, se fosse stato possibile, salvare il matrimonio con Carlo.

Solo lui poteva chiamare “Lilibeth” la sua regina, a nessun altro era ammesso. Ed ora, proprio lei l’ha raggiunto. Perché nessuno possa più separarli.