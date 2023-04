Un nuovo documentario sulla Famiglia Reale inglese, a breve in onda, lancia una notizia “bomba”: la Regina Elisabetta II avrebbe scelto in passato il destino in guerra dei nipoti Harry e William. Per salvaguardare il secondo, la sovrana avrebbe preso una difficile quanto discutibile decisione. A rivelarlo nientemeno che l’ex capo dell’esercito britannico.

I Windsor devono prepararsi a una nuova bufera in arrivo: un documentario che a breve verrà messo in onda, rivela un retroscena sulla compianta Regina Elisabetta II e una sua controversa decisione sul futuro di William e Harry. La sovrana, stando alle parole dell’ex capo dell’esercito inglese, avrebbe scelto di mandare in guerra contro i talebani solo il secondogenito di Carlo e Diana, per preservare il fratello maggiore, erede al trono britannico.

Harry e William: Elisabetta II decise di mandare in guerra solo il primo

È quanto ha rivelato Sir Mike Jackson, nei primi anni Duemila generale dell’esercito di Sua Maestà, in The Real Crown, documentario che a breve verrà trasmesso su ITVX. La scelta sarebbe stata presa da Elisabetta II nel 2001, nel pieno della lotta ai Talebani in Afghanistan.

La sovrana avrebbe desiderato che entrambi i nipoti partissero per andare a combattere per il Regno Unito, ma avrebbe poi cambiato idea, ritenendo troppo pericolosa la presenza al fronte del futuro Re d’Inghilterra, William.

“I miei nipoti hanno preso il mio scellino, quindi devono fare il loro dovere” avrebbe detto al militare la regina. Tuttavia, la monarca avrebbe poi scelto di inviare solo Harry, per non rischiare di mettere a repentaglio la vita del primogenito e erede al trono di Lady D.

Una confessione fatta durante un’udienza privata, e che Jackson ha deciso di rendere pubblica, non troppo signorilmente: “Quello che succede in queste udienze e chi dice cosa a chi, rimane tra le due persone coinvolte. Io infrangerò la regola di non divulgare quello che succede in questa occasione” ha spiegato.

Harry e il suo ruolo da “spare”: cosa accadrà all’incoronazione del padre?

Come è noto, i rapporti tra i Windsor e il duca di Sussex si sono raffreddati da tempo, dopo che il principe ha lasciato i doveri da “working royals” assieme alla moglie Meghan, ormai tre anni fa.

L’arrivo dell’ex attrice americana, e il suo carattere volitivo e poco assecondante, hanno destabilizzato i già precari equilibri all’interno della Famiglia Reale e la coppia, una volta stabilitasi in California, a Montecito, non ha risparmiato ai Windsor frecciate e accuse molto pesanti.

Il culmine si è raggiunto con l’uscita del libro di memorie di Harry, “Spare“, ovvero la Riserva, in cui ha sparato a zero praticamente su tutti i membri della sua famiglia, Re Carlo III e William e Kate inclusi, dipingendoli come freddi, poco empatici e i veri artefici del suo allontanamento con la Markle.

Il 6 maggio il padre verrà ufficialmente incoronato Re d’Inghilterra, con una cerimonia a Westminster Abbey a cui prenderanno parte più di 40 teste coronate da tutto il mondo. L’invito, alla fine, è stato mandato anche ai Sussex, ma pare che i due abbiano chiesto la bellezza di ben 11 milioni di sterline per prenderne parte, ricevendo un sonoro “sberleffo” da parte dei Windsor in risposta.

Inoltre, tra le richieste del duo, anche quella di cantare dal balcone di Buckingham Palace “Happy Birthday” a Archie, loro primogenito che fa gli anni proprio quel giorno. Richieste impossibili da essere soddisfatte e che hanno fatto rifiutare ai duchi l’invito.

Infine, cosa da non sottovalutare, tra Meghan e Kate Middleton ci sarebbero parecchie frizioni, al punto che in un nuovo volume sui Windsor, si narra come la Principessa del Galles abbia ritenuto quasi insopportabile doversi mostrare assieme ai Sussex a settembre, nei giorni subito successivi alla morte di Elisabetta II.

Non resta che capire, quindi, come si comporteranno quel giorno, e se tenteranno di rubare la scena come tante altre volte hanno fatto in passato.