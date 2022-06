Elisabetta Gregoraci un lontano ricordo, Briatore mano per mano col suo vero amore | FOTO

Elisabetta Gregoraci, chi? La famosa showgirl italiana è solo un ricordo ormai per Briatore. Il famoso manager beccato mano nella mano con il suo vero amore. La foto lascia i social a bocca aperta.

Elisabetta Gregoraci messa in panchina

Elisabetta Gregoraci è sicuramente tra le showgirls e conduttrici più amate della televisione italiana. La calabrese è ritornata a cavalcare l’onda del successo grazie ad Alfonso Signorini che lo scorso anno le ha dato la possibilità di prendere parte alla sesta edizione del Grande Fratello Vip, il reality che l’ha rilanciata sul piccolo schermo.

Da quando le luci di Cinecittà si sono spente, di lei non si è smesso di parlare per un solo istante. Sempre protagonista di gossip e pettegolezzi per la sua vita sentimentale, ancora oggi si torna a parlare di lei per il suo privato.

Sposata per tanti anni con Flavio Briatore, i due si sono separati ma continuano a rimanere in buoni rapporti anche se ognuno di loro oggi conduce vite diverse. Se i fan speravano in un ritorno di fiamma tra i due, purtroppo rimarranno delusi. Avete visto con chi è stato beccato Flavio Briatore? Con il suo unico, vero e grande amore.

Flavio Briatore dimentica la showgirl calabrese: beccato con il suo vero amore

Elisabetta Gregoraci ormai è acqua passata, un dolce ricordo del passato destinato a rimanere tale. Il cuore del manager batte solo e soltanto per l’unico vero amore della sua vita, il figlio Nathan Falco.

Nato dall’amore di mamma Elisabetta e papà Flavio, Nathan Falco, classe 2010, è l’unico figlio di una delle coppie più chiacchierate dello showbiz italiano. Sebbene il manager e imprenditore di Cuneo e la showgirl calabrese si siano detti addio ormai da diverso tempo, continuano a rimanere in ottimi rapporti proprio per il bene del loro grande gioiello.

Per far sì che Nathan non subisse le conseguenze della separazione dei suoi genitori, Elisabetta e Flavio hanno deciso di vivere a Monte Carlo a 500 metri di distanza l’uno dall’altra in modo che Nathan può trascorrere ugualmente il tempo tanto con la mamma quanto con il papà.

Nelle scorse ore, Flavio Briatore ha pubblicato sul suo profilo Instagram due foto che hanno emozionato i fan. I due si vedono prima abbracciati e poi mano nella mano percorrere le strade di un famoso viale di Monaco.

Il post ha riscosso tanto successo, ha fatto il boom di like e ha raccolto tantissimi commenti positivi. Il rapporto tra Nathan e il padre è davvero meraviglioso così come quello con mamma Elisabetta.

Ma quanto sono belli padre e figlio mano nella mano? 😍😍 pic.twitter.com/hL50EjMUVF — Marietta (@Mariettamitica) June 14, 2022

Proprio in una recente intervista rilasciata a Verissimo, trasmissione nella quale lui stesso per la prima volta si è mostrato pubblicamente, ha raccontato del forte legame che lo lega ai genitori.

Nathan è davvero un giovanotto vivace, intraprendente e chiacchierone, la gioia più grande della famosa ex coppia. Flavio stravede per lui e cerca di passare più tempo possibile con suo figlio.