By

Tre grandi star della musica italiana, amici e colleghi, si riuniscono per regalare ai fan nuove emozioni: arriva Diamanti, il singolo di Elisa, Negramaro e Jovanotti.

Tra le voci più amate e stimate della musica italiana ci sono sicuramente la cantante Elisa, che regala ogni volta grandissime emozioni al suo pubblico, i Negramaro, la band salentina più acclamata, e Jovanotti, un rivoluzionario degli ultimi decenni di musica.

Insieme stanno per tornare, per la prima volta con un singolo scritto a sei mani: parliamo di Diamanti, che sarà disponibile da venerdì 17 marzo. Scopriamo di più su questo brano inedito.

Diamanti, arriva il brano di Elisa, Negramaro e Jovanotti

Venerdì uscirà su tutte le piattaforme Diamanti, il nuovo singolo scritto da Giuliano Sangiorgi, Elisa e Jovanotti, amici da anni che si riuniscono insieme per la primissima volta.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Sugar Music (@sugarmusicofficial)

Distribuito da Sugar Music, Diamanti è descritto come una ballad intensa e vibrante, dove il tema principale è l’amicizia, proprio come quella nata anni fa tra i tre artisti.

Una riflessione sulle relazioni, che riescono a superare ogni limite tramite l’empatia e il perdono, insieme soprattutto all’amore: “E mica sto piangendo, è solo vento negli occhi e non ho un cazzo da dirti. Tanto so che mi inganni non indossi i diamanti e mi giuri di odiarmi”

Tre anime che si fondono

Una canzone, Diamanti, che fonde le tre anime artistiche di questi tre cantautori: l’animo rock dei Negramaro che si unisce alla versatilità e alla sensibilità di Elisa, con il rap travolgente e entusiasmante di Jovanotti.

Un annuncio che ha reso felici le migliaia di fan dei tre artisti, che finalmente potranno godere di un brano unico, mai sentito prima che sarà di certo un grande successo.

Per i Negramaro quest’anno è un anno molto importante: si festeggiano i loro 20 anni di successi, con un tour molto speciale chiamato “n20 Tour”.

La band salentina toccherà diverse tappe speciali, tra cui il 13, 14 e 16 giugno 2023 alle Terme di Caracalla, per proseguire il 19, 21 e 22 luglio al Teatro Greco di Siracusa e ancora il 22, 23, 24 settembre all’Arena di Verona.

Tre luoghi unici, tre bellezze del nostro patrimonio culturale che si riempiranno della loro musica, delle loro parole e dell’emozione che insieme da tutti questi anni provano nel fare questo mestiere.

Anche Elisa non si ferma mai: dopo un 2022 pieno di concerti, la cantante torna con molti concerti leggermente diversi.

Infatti, il prossimo tour si chiama “An intimate Night”, concerti appunto più intimi, magici spettacoli a teatro, con solo voce, pianoforte, chitarra e archi. Un’atmosfera stupenda che permetterà al pubblico di godere a pieno della grande voce di Elisa.

Jovanotti, invece, lo scorso dicembre ha pubblicato un nuovo album, intitolato Il Disco del Sole, e i suoi fan non vedono l’ora di scoprire se anche quest’estate avrà luogo il Jova Beach Party. Al momento, non ci sono stati annunci per le prossime date.