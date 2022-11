Elisa canta con i Muse: oggi 25 novembre il loro nuovo singolo

Elisa, dopo aver fatto un tour di successo, ora torna in un duetto emozionante con i Muse, una delle band più amate a livello internazionale. Esce oggi il singolo Ghosts (how i move on), un pezzo del loro ultimo album.

Una delle cantanti più amate dal pubblico italiano è sicuramente Elisa, che con il suo ultimo tour ha contato migliaia di presenze di pubblico.

Oggi, 25 novembre, esce una nuova collaborazione molto importante: Elisa canta con i Muse, il gruppo rock britannico, che annuncia un nuovo singolo.

Elisa con i Muse, una collaborazione da brividi

Un duetto mai visto prima è quello annunciato da Elisa, la cantante triestina che negli ultimi vent’anni ha saputo creare un pubblico fedele e che la segue in tutto il mondo.

Oggi per lei è una data importante, che di certo ricorderà per sempre nella sua vita: esce il singolo “Ghosts”, che fa parte del nuovo album dei Muse, il famoso gruppo britannico che l’ha scelta per questo brano.

Il frontman della band, Matt Bellamy, ha posato con lei in una foto, postata da lei pochi giorni fa, in cui l’artista annunciava questa bellissima notizia a tutti i suoi fan su Instagram.

La potente voce di Bellamy si unisce a quella delicata ma forte di Elisa, in una versione molto speciale del brano che fa parte del nuovo album dei Muse, ovvero Will of the people.

È la prima volta che la band britannica pubblica un singolo con un’artista italiana: come racconta Elisa, si sono conosciuti nel 2000, in un festival italiano, e per lei è stata davvero una forte emozione perché era già loro fan da anni.

Le parole di Matt Bellamy su Elisa

Un evento davvero speciale, un brano che sicuramente verrà ricordato dai fan sia di Elisa che dei Muse, due visioni che sembrano diverse ma che in realtà hanno tanti punti in comune.

Matt Bellamy, frontman dei Muse, ha dichiarato rispetto a questa uscita di essere entusiasta di collaborare con una grande artista come Elisa: “Abbiamo sempre pensato che questa canzone sarebbe stata perfetta per una potente voce femminile. Siamo entusiasti che Elisa sia la prima di una serie di collaborazioni future che i nostri fan ascolteranno”

La canzone Ghosts parla delle persone care che il Covid, purtroppo, ha portato via a molti di noi, di cui rimangono solo i fantasmi appunto, come quelli del titolo.

È un brano che parla di dolore, di andare avanti nonostante la tragedia. Bellamy canta: “Come posso andare avanti quando tutti quelli che incontro mi parlano di te?”, mentre Elisa aggiunge una parte in italiano, molto toccante e commovente che dice:

E forse sbaglierò cercando te in fondo agli occhi di qualcun altro, e quanto piangerò pensando a quanto era grande il nostro sogno. E poi ti lascerò, ma la mia mente rincorre ricordi e fantasmi, e resti per me quello che non c’è

L’ultimo album dei Muse ha avuto un grandissimo successo, uno degli album più venduti in Italia salendo al primo posto di tutte le classifiche.

La band britannica è pronta per il nuovo tour, che toccherà anche il nostro Paese, il 18 luglio a Roma allo Stadio Olimpico mentre il 23 luglio a Milano, allo Stadio San Siro.