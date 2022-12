“Eliminati 2 cantanti dal contest”, Amici di Maria: eppure sembravano i più forti

By

Amici di Maria De Filippi, eliminati due cantanti dal contest: nessuno se lo aspettava. Scoppia la polemica sul web. Ecco cosa è accaduto.

Colpo di scena inaspettato nella scuola più famosa di Canale 5. Ad Amici di Maria De Filippi è successo davvero: eliminati a sorpresa due cantanti dal contest.

Colpo di scena ad Amici di Maria De Filippi

Proseguono le avventure dei giovani cantanti e ballerini che hanno avuto la possibilità di entrare nella scuola più famosa di Canale 5. Da oltre vent’anni, la moglie di Maurizio Costanzo apre le porte della sua accademia a tanti giovani talentuosi che hanno un unico sogno nel cassetto, quello di sfondare nel mondo dello spettacolo.

C’è chiaramente chi con le proprie doti e competenze riesce a prevalere sugli altri e chi invece, una volta lasciata la scuola, si ritrova nel dimenticatoio. Dobbiamo però dire che la maggior parte degli allievi che ha preso parte al programma mariano, poi, lontano dai banchi della scuola, ha riscontrato un successo più o meno duraturo.

Anche questa edizione sta piacendo tanto ai telespettatori che si sono affezionati agli allievi giovani e ribelli. Tra amicizie, storie d’amore e talenti che esplodono emozionando i fan, questo spaccato di realtà piace. Nelle ultime ore è accaduto qualcosa di inaspettato, però, che ha scosso persino i social: eliminati a sorpresa due cantanti dal contest.

Chi sono i due cantanti eliminati dal contest

Proseguono le avventure degli allievi della scuola più famosa di Canale 5. La pausa natalizia non ferma gli alunni del programma mariano che continuano a riservare colpi di scena agli amanti della trasmissione.

Negli ultimi giorni abbiamo assistito all’addio di alcune coppie scoppiate come quella composta da Gianmarco Petrelli e Megan Ria e Mattia Zenzola e Maddalena Svevi. Perché lo sappiamo, la scuola di Maria De Filippi non è solo una palestra per il talento ma anche una scuola di vita.

I ragazzi che partecipano sono giovanissimi e la convivenza facilita la nascita di flirt e amicizie. Non è però l’addio di queste coppie a destare scalpore quanto piuttosto una eliminazione a sorpresa: due cantanti fatti fuori dal contest.

Vediamo più nei dettagli che cosa è accaduto. Come sappiamo, Maria De Filippi e il team di produzione, oltre che i professori, mettono a disposizione degli allievi anche le loro conoscenze personali.

Ed ecco dunque che nella scuola di Amici è arrivato Dardust, un famoso produttore e musicista che ha condiviso il suo talento e la sua professionalità per dare un’opportunità importante ai cantanti dell’accademia mariana.

Dardust ha messo in piedi una sfida tra i giovani cantanti ai quali è stato chiesto di creare una canzone ex novo scegliendo come base uno dei tre bit messi a disposizione dal produttore.

Gli allievi si sono impegnati tantissimo e nelle scorse ore, il cantante ha preso la sua decisione, ritornando nella scuola per indicare i nomi dei selezionati e degli eliminati. Il produttore si è complimentato con i ragazzi facendo loro elogi e apprezzamenti ma ha specificato che non tutti hanno passato la selezione.

Tra gli eliminati figurano Cricca e Angelina. Nessuno si aspettava una decisione del genere. Cricca e Angelina sono tra gli allievi più talentuosi e apprezzati dell’edizione 2022-2023 di Amici.

I social si sono infiammati ma a dispetto delle polemiche nate sul web, le reazioni dei giovani allievi sono state invece piuttosto pacate. Sia Cricca che Angelina Mango hanno accettato in maniera diplomatica la decisione del giudice.

Prosegue dunque la gara tra gli allievi che tra qualche settimana si ritroveranno ad accedere alla fase finale del programma. Sicuramente saranno giorni durissimi per i fortunati ancora in gara dato che al girone conclusivo ne arriveranno in pochi.

Gli allievi di quest’anno sono preparati e davvero talentuosi. Chiunque non riuscirà ad arrivare alla fase finale avrà sicuramente un grande successo anche fuori dalla scuola.