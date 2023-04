Elimina tutti i topi da casa senza buttare denaro in trappole: risultati immediati

By

Hai dei topi in casa e vuoi eliminarli? Non acquistare trappole, sarebbero soldi sprecati, ecco cosa devi fare per eliminarli e ottenere risultati immediati!

Vuoi sapere come sbarazzarti dei topi in casa? Questi piccoli animaletti, oltre che dare fastidio, possono creare vere e proprie infestazioni e rendere gli ambienti invivibili.

Invece che ricorrere alle trappole, che spesso non hanno efficacia, ecco un rimedio semplice ma di sicuro effetto, che ti consentirà di sbarazzarti dei topi in modo immediato.

Davvero, il rimedio che andremo a spiegare ti aiuterà a liberarti subito dei topi, perché li uccide praticamente in pochi minuti. Ma di cosa si tratta? Ecco una miscela da preparare in casa per sbarazzarti dei topi!

Come riconoscere se ci sono topi in casa

In genere vedere i topi che girano per casa non è cosa usuale, ma ci sono dei segni che rivelano la loro presenza. Ecco quali sono:

Escrementi e macchie

Quando si muovono in casa, soprattutto la notte, i topi lasciano escrementi, riconoscibili facilmente perché sembrano dei piccoli pellet che puoi ritrovare lungo i percorsi principali che attraversano. Spesso attraversano percorsi anche lungo le pareti, lasciando al loro passaggio macchie di grasso.

Suoni e odori strani odori

I topi lasciano al loro passaggio un forte odore di ammoniaca e fanno anche tanto rumore. Infatti, emettono fruscii e cigolii mentre si muovono in casa. Se noti questi segni è evidente che in casa ci sono dei topi.

Segni di code e zampe

Negli angoli polverosi della casa, se trovi segni di zampe e code, allora vuol dire che ci sono dei topi che si muovono nei vari ambienti.

Danni nella scia

Possono anche causare danni lungo il percorso che attraversano. Ad esempio, possono rosicchiare mobili, masticare cavi elettrici, mangiare cibo rimasto sul bancone e tanto altro. Inoltre, lungo la scia, come detto prima, lasciano anche urina ed escrementi, aumentando il rischio di infezioni e malattie.

Come fare per eliminare i topi in casa

Ecco una soluzione efficace per eliminare i topi dalla tua casa ed evitare fastidi. Vediamo come procedere per preparare un rimedio che risolverà il problema velocemente:

Metti in una ciotola un cucchiaio di gesso;

Aggiungi un cucchiaio di cacao o cioccolato in polvere;

Mescola bene i due ingredienti.

Una volta che sono ben amalgamati aggiungi un altro cucchiaino di cacao e mescola nuovamente. I topi adorano il cioccolato, per cui verranno sicuramente attratti dall’odore della polvere che hai preparato. A questo punto, individua i punto dove i topi si muovono maggiormente in casa. Puoi farlo facilmente perché al loro passaggio lasciano delle impronte o comunque delle tracce che sono inequivocabili.

In questi punti lascia un pezzetto di pane e metti accanto ad esso un cucchiaio della polvere al cacao che hai preparato. Non appena avvertiranno l’odore del cioccolato, i topi si avvicineranno e cominceranno a mangiare la polvere al cacao.

Una volta che mangiano la miscela, correranno fuori di casa rapidamente per bere un po’ di acqua e morire. Proprio così, la miscela agisce praticamente subito nel loro corpo e inevitabilmente li uccide. E in questo modo avrai eliminato subito i topi!