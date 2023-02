Elezioni regionali, la polemica per la divisione del centrosinistra

Il centrosinistra ha subito una sconfitta secca durante le elezioni regionali 2023. Al centro delle polemiche vi è ora la scelta di Pd, M5S e Terzo polo di non presentarsi uniti.

Dai risultati delle regionali di quest’anno il centrosinistra ha avuto un brutto colpo.

In Lazio infatti, il primo partito è Fratelli d’Italia con il 33,1%, seguito dal Pd con il 21,5% e dal Movimento 5 Stelle con il 18,8%.

Anche in Lombardia Fratelli d’Italia è il primo partito con il 26,6%, seguono il Pd con il 21,5% e la Lega con il 15,7%.

La sconfitta del centro sinistra alle elezioni regionali 2023

I risultati delle elezioni regionali 2023 testimoniano una netta sconfitta del centrosinistra, al centro delle polemiche vi è la scelta dei partiti di presentarsi non coesi.

Sia in Lazio che in Lombardia il centrosinistra ha preso una bella batosta, classificandosi al secondo posto rispetto a Fratelli d’Italia. Dopo la dura sconfitta ora i “big” dei vari partiti si accusano fra loro per le scelte intraprese. La peggiore sembra essere stata gareggiare autonomamente e non uniti.

Le cause principali di questa ulteriore sconfitta sono l’assenza di uno schema di gioco e la scelta di presentarsi disuniti.

YouTrend infatti ha riportato un netto calo del Movimento 5 Stelle e Terzo polo in Lazio, con una leggera prevalenza di Pd e Azione. Lo stesso vale per la Lombardia in cui il centrosinistra resta molto indietro rispetto al centrodestra.

“Ci auguriamo che questo risultato dimostri finalmente al M5S e al Terzo polo che l’opposizione va fatta al governo e non al Pd”.

Ha affermato Enrico Letta, specificando del il Pd rimane seconda forza politica e primo partito dell’opposizione.

Altre polemiche contro il centrosinistra

Numerose le polemiche sulle scelte prese dai vari partiti del centrosinistra, soprattutto quelle del Movimento 5 Stelle.

“I 5 Stelle sono i veri sconfitti di queste elezioni regionali, credo che Conte dovrà riflettere sulle scelte che ha compiuto e sulla decisione di non proseguire un’esperienza di governo che ci ha visto alleati”.

Ha affermato Alessio D’Amato, candidato alla presidenza della Regione Lazio. Aggiungendo poi che il Movimento 5 Stelle è rimasto molto indietro rispetto al “trend” di queste regionali, e in generale rispetto alle politiche.

Anche per il senatore del Pd Alessio Alfieri ha affermato che l’unico modo per vincere è rimanere uniti, invitando Conte e Calenda a ragionare su questi risultati.

Infine Dario Parrini, senatore dem ha affermato che la decisione di rimanere divisi è stata una “scelta nefasta”.