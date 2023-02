Elezioni regionali, chiusi i seggi. Exit poll: Fontana oltre il 50%, Moratti vicino al 10%. Nel Lazio avanti Rocca. Male l’affluenza

Chiusi i seggi dopo due giornate elettorali in cui i cittadini hanno potuto esprimere la preferenza nel voto regionale. Affluenza parziale al 41.58%.

Secondo i trend avanti i candidati del centrodestra.

Elezioni regionali

I seggi si sono chiusi alle 15 dopo due giorni di voto. Secondo i primi exit poll diffusi da Opinio Italia per Rai, avanti i candidati del centrodestra in entrambe le regioni al voto.

In Lombardia il governatore uscente Attilio Fontana, ricandidato dal centrodestra, è dato in netto vantaggio sia su Pierfrancesco Majorino sia su Letizia Moratti. Secondo gli exit poll sarebbe in una forbice tra il 49,5% e il 53,5%. Majorino del centrosinistra tra il 33% e il 37%. Mentre molto indietro Letizia Moratti, candidata in una lista civica, tra il 9,5% e il 13,5%.

Anche nel Lazio nettamente avanti il centrodestra con Francesco Rocca tra 50,5% e 54,5%. Alessio D’Amato del centrosinistra tra il 30% e il 34%. Donatella Bianchi candidata dal M5S tra il 10,5%-14,5%. In questa regione il centrosinistra ha governato negli ultimi dieci anni, per ultimo con il PD Nicola Zingaretti.

Secondo i primi dati ancora parziali sull’affluenza, si sarebbe attestata intorno al 42%, in netto calo rispetto alla precedente tornata elettorale in cui era stata intorno al 70%.

In aggiornamento