Elezioni Lombardia, Salvini: “Con Giorgia e Silvio clima ottimo”

Elezioni Lombardia: il vicepremier pala di “un bellissimo risultato” per il voto sul territorio. Ottimo rapporto con Meloni e Berlusconi.

Il vicepremier, Matteo Salvini, è molto contento dei risultati che sono emersi dalle ultime elezioni regionali della Lombardia. Come lui stesso ha sottolineato, ci si trova di fronte a un “bellissimo risultato” che ribalta un po’ l’opinione che si era diffusa negli ultimi tempi, su un eventuale “morte” della Lega. E, in merito al rapporto con Giorgia Meloni e Silviol Berlusconi afferma: “Si vince sempre insieme, mai da soli“. Il videpremier, inoltre, fa un personale ringraziamento ad Attilio Fontana.

Elezioni Lombardia, Salvini: “Un bellissimo risultato”

Il 12 e il 13 febbraio 2023, hanno avuto luogo le elezioni regionali in Lombardia (e in Lazio). A concorrere per la presidenza per il centrodestra è stato Attilio Fontana, presidente uscente che è stato riproposto dalla coalizione.

Il candidato si è scontrato con Letizia Moratti, appoggiata dal Terzo Polo, Pierfrancesco Majorino, supportato dal centrosinistra e Mara Ghidorzi, supportata dal partito di Rifondazione Comunista.

I risultati parlano chiaro: c’è stata una netta vittoria del centro destra in entrambe le regioni chiamate al voto. “Un bellissimo risultato” per il vicepremier e leader della Lega, Matteo Salvini, il quale ha espresso anche l’importanza di raggiungere la vittoria grazie all’unione delle diverse anime del centrodestra.

Si vince con l’unione

In una intervista a TeleLombardia, Salvini ha sottolineato il fatto che la vittoria si può raggiungere solo unendo le forze e “mai da soli“, evidenziato il fatto che, proprio grazie all’intesa e all’ottimo clima che hanno ottenuto con gli alleati, si è potuta raggiungere questa importante vittoria elettorale sul territorio lombardo.

Per quel che concerne l’astensione al voto, Salvini esprime il proprio dispiacere, in quanto avrebbe voluto che una più ampia fetta di elettorato si fosse recato alle urne per esprimere il proprio voto in merito ai candidati che si sono presentati per questa tornata elettorale.

Attilio Fontana, dunque, è stato riconfermato come presidente della Lombardia. In Lazio, invece, sale il centrodestra con la figura di Francesco Rocca che è il nuovo governatore della Regione Lazio.

Una vittoria schiacciante, da parte del centrodestra italiano, che si impone, in questi due casi, sia a livello regionale, per Lombardia e Lazio, sia a livello nazionale, dopo la vittoria di Giorgia Meloni e di Fratelli d’Italia alle ultime elezioni nazionali.