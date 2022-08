Chiara Ferragni si schiera contro Giorgia Meloni e Fratelli d’Italia in difesa dell’aborto, esortando i suoi seguaci ad agire.

Manca davvero poco alla nuova tornata elettorale e gli animi si sono già infiammati e non poco. Chiara Ferragni scende in campo e si schiera contro Giorgia Meloni e Fratelli d’Italia, partito che governa le Marche e che ha ostacolato, in tutti i modi, l’esecuzione dell’aborto. L’influencer ed imprenditrice esorta i suoi fan ad agire, in quanto – secondo lei – sarebbe arrivato il tempo giusto per farlo, al fine di evitare che tale realtà si espanda, a macchia d’olio, in tutta Italia, qualora il partito della politica romana salga al potere.

Chiara Ferragni contro Meloni per tutelare il diritto all’aborto

Il diritto all’aborto rischia di sparire: è questa l’opinione di Chiara Ferragni. L’imprenditrice digitale ha postato una storia su Instagram, in cui si è rivolta ai suoi milioni di seguaci, ai quali ha chiesto di “agire” al fine di evitare che il centro destra e, in particolare, il partito di Giorgia Meloni, Fratelli d’Italia, possa arrivare a vincere le elezioni e governare.

Un appello che la social influencer ha fatto a tutte le persone che la seguono, in quanto ha molto a cuore il tema dell’aborto, un diritto imprescindibile che potrebbe essere negato, col tempo, se il modello applicato alle Marche dal centrodestra – regione governata da Fratelli d’Italia – nella quale accedere all’interruzione di gravidanza è diventato sempre più difficile.

Come sottolinea la moglie di Fedez, nella sua storia su Instagram, FDI ha fatto di tutto, pur di rendere la pratica dell’aborto difficile da attuare nelle Marche e ricorda ai suoi seguaci che tale politica potrebbe diventare nazionale, qualora la destra vincesse le elezioni.

Per l’influencer è tempo di agire

Pertanto, spinge i suoi follower a riflettere sulla questione, in quanto ora – a suo dire – sarebbe arrivato il “tempo di agire“, affinché uno scenario del genere non venga attuato nel nostro paese.

Al momento, il consorte rapper, Fedez, che spesso mette in pubblica piazza le sue opinioni politiche, non si è ancora espresso su questa delicata questione.

C’è da dire che i due, seguitissimi sui social e non solo, potrebbero catalizzare fortemente l’attenzione dei propri seguaci e, presumibilmente, avere il potere di far cambiare idea a molti elettori che, di solito, votano il centro destra nelle varie tornate elettorali.

Per capirlo, bisognerà solo attendere i risultati delle prossime elezioni e capire verso quale polo tenderà l’ago della bilancia.