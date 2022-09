By

Elezioni: coalizioni in lista, scheda e sbarramenti. Le informazioni da sapere in vista del voto del 25 settembre 2022.

Il 25 settembre 2022, dalle ore 7 alle 23, gli italiani sono chiamati al voto. Il paese, dunque, si prepara alla elezione dei partiti e dei relativi rappresentanti che andranno a formare il nuovo esecutivo. Ecco tutte le coalizioni presenti in lista, le schede e gli sbarramenti previsti per questa nuova tornata elettorale.

Elezioni 25 settembre: voti per Camera e Senato

Le elezioni del 25 settembre si svolgeranno dalle ore 7 alle ore 23: chiamati a votare più di 50 milioni di italiani, 5 dei quali risiedono all’estero.

In questa chiamata elettorale, dunque, si voterà per rinnovare la Camera dei Deputati e il Senato della Repubblica, il cui numero dei parlamentari è stato ridotto, a partire dal 2020: prima erano 630 deputati e 315 senatori, ora il numero è rispettivamente sceso a 400 e 200.

In questo appuntamento elettorale, i 18enni potranno esprimere il proprio voto per il Senato: una novità, visto che solo dai 25 anni in poi si poteva votare al Senato.

Sono otto i seggi per la Camera e quattro per il Senato per i quali gli italiani all’estero voteranno, seguendo un sistema proporzionale e con preferenze.

Con il sistema misto, invece, saranno assegnati i restanti 392 seggi alla Camera e i 196 al Senato. Con l’uninominale secco, ossia ottiene la vittoria chi arriva primo nel singolo collegio, saranno gestiti i tre ottavi.

Per quanto riguarda la Valle d’Aosta, è presente un unico collegio uninominale, sia alla Camera che al Senato, per il Trentino Alto Adige, invece, è prevista l’elezione di sei senatori mediante sistema uninominale.

Le regole del voto

Chi risiede in Italia non potrà esprimere preferenze, né avvalersi del voto disgiunto. Il segno va apposto sul simbolo del partito o sul nome del candidato del collegio uninominale.

Pertanto, il voto sarà nullo, qualora sulla scheda l’elettore apporrò un segno sul nome del candidato del collegio uninominale e un altro su una lista che non è collegata a quest’ultimo.

I voti espressi saranno ripartiti tra le liste della coalizione proporzionalmente ai voti ricevuti da ognuna all’interno del collegio uninominale.

Lo spoglio inizierà dopo le ore 23 del 25 settembre e sono previsti sbarramenti: i seggi, infatti, non saranno assegnati alle coalizioni che non avranno ottenuto almeno il 10% dei voti su base nazionale e alle singole liste che non riusciranno ad ottenere, di base, il 3%.

Le coalizioni che concorrono al voto sono il centro destra e il centrosinistra, ognuna delle quali composte da diversi partiti.

Nel primo gruppo, troviamo Fratelli d’Italia, Forza Italia, Lega e Moderati; nel secondo gruppo, invece, il Partito Democratico, Alleanza Verdi-Sinistra, Impegno Civico e +Europa. Il Movimento 5 Stelle, Azione-Iv e le altre liste concorreranno singolarmente.