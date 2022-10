Elenoire Ferruzzi prima dell’intervento: l’abbiamo vista in TV | VIDEO

Prima di sottoporsi all’intervento Elenoire Ferruzzi ha partecipato ad un programma televisivo. Ecco com’era rispetto ad oggi.

Uno dei personaggi più chiacchierati, specie dopo gli ultimi avvenimenti di questa edizione del Grande Fratello Vip è la star del web Elenoire Ferruzzi, diventata famosa per via del suo carattere irriverente e dei suoi filmati diventati virali.

Appena annunciato il suo ingresso nella casa del Gf Vip, il pubblico è andato in estasi e si aspettava che la donna regalasse tantissimi momenti iconici e che diventasse una delle papabili vincitrici.

Elenoire Ferruzzi: il suo percorso al GFVip

Durante i primi giorni, infatti, era una delle preferite da parte del pubblico ma subito i telespettatori hanno cominciato a ricredersi dopo che la donna ha fatto qualche passo falso all’interno della casa.

Il primo episodio che non è piaciuto a gran parte degli spettatori dei reality è stato quando la Ferruzzi parlando con alcune sue compagne di stanza, aveva dato delle poco di buono a Ginevra Lamborghini e Nikita Pelizon per essersi gettate sui nuovi arrivati Edoardo e Daniele.

Secondo la donna, le due avrebbero accolto i nuovi vipponi gettandosi tra le loro braccia e simulando pose sessuali considerando questo atteggiamento come volgare e fuori luogo in un programma televisivo.

Dopo qualche giorno, Elenoire, si accanisce contro Luca Salatino, dichiarando che l’ex protagonista di Uomini e Donne l’ha presa in giro facendole credere di avere un interesse verso di lei per poi mentire in diretta vergognandosi dei suoi sentimenti.

Dopo un confronto, i due si sono riappacificati, ma il rapporto che era nato nei primi giorni non si è più stabilito e la donna si è avvicinata a Daniele Dal Moro e dopo degli atteggiamenti gentili del ragazzo nei suoi confronti, ha dichiarato che il vippone provava per lei qualcosa.

Anche in questo caso, Elenoire ha accusato Daniele di non voler dire la verità per via del fatto di non voler mostrare a tutta Italia di avere un interesse per una donna trans e ha avuto una forte discussione prima della sua eliminazione.

Il pubblico però, aveva già cominciato a non apprezzare come all’inizio la Ferruzzi per via del caso di Marco Bellavia, dove aveva detto delle parole non felici sul suo conto, e proprio per questo fu mandata in nomination diretta, salvandosi.

Nella puntata di lunedì 24 ottobre, però, a seguito di alcune segnalazioni, il Grande Fratello Vip e lo stesso Alfonso Signorini hanno preso dei provvedimenti nei suoi confronti per via dei gesti nei confronti di Nikita.

Com’era Elonoire prima dell’intervento?

La Ferruzzi, nei giorni precedenti, all’interno della casa aveva indicato la Pelizon come portatrice di iella e in un filmato la si vede sputare al suo passaggio mentre era in giardino a conversare con Antonino Spinalbese.

La donna si è giustificata dicendo che per quanto riguarda le parole, ammette di averle dette e chiede scusa, ma per quanto riguarda il gesto dello sputare si trattata solo di un mese di mela che le era rimasto in bocca.

Il conduttore come anche alcuni suoi compagni di viaggio, non hanno creduto a questa versione e la donna è stata punita andando direttamente al televoto lasciando al pubblico la decisione se darla una seconda possibilità o eliminarla per via del suo comportamento.

I telespettatori si sono espressi con una decisione ben precisa, ben il 90% del pubblico ha votato per la sua espulsione dal programma nonostante ci fossero alcuni che hanno dichiarato che Elenoire la si ama anche per questi atteggiamenti.

Ma la Ferruzzi prima di diventare famosa per via dei suoi video sul web ha esordito nel 2008 all’interno del programma Baciami Stupido condotto da Maurizia Paradiso dove assieme ad altre donne girava per la città di Milano disturbando i passanti.

Rispetto ad oggi, Elenoire aveva un viso meno modificato dalla chirurgia estetica e all’epoca si faceva chiamare Eleonora anche se la Paradiso spesso la rinominava Eva.