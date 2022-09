El Salvador: Bukele si ricandida sfidando il mondo

El Salvador: il presidente Nayib Bukele annuncia la sua rielezione tra applausi nazionali e ripudio internazionale che ne critica la deriva autoritaria.

Poche ore dopo che Nayib Bukele ha annunciato al Paese che si sarebbe candidato alla rielezione facendo saltare in aria il modello politico di El Salvador, il presidente che ha fatto dei social network la sua principale piattaforma politica ha pubblicato un tweet prima di lasciare Weekend. Era una foto che baciava con entusiasmo la moglie nella Casa Presidenziale accanto alla bandiera nazionale.

Nayib Bukele si ricandida alla rielezione facendo saltare in aria il modello politico di El Salvador

In mezzo alla gravità della situazione, la foto ha ottenuto più like del discorso presidenziale stesso, ottimizzando come nessun altro quell’ibrido tra pubblico e privato che gli funziona così bene per dirimere i dibattiti in casa, ma che gli piace così tanto poco all’esterno. Criticato dagli Stati Uniti, allontanato dall’Europa e guardato con sorpresa dall’America Latina, forse per questo, quando giovedì ha annunciato la sua intenzione di rimanere al potere fino al 2029, ha dedicato alla comunità internazionale i suoi principali attacchi.

“Non obbediamo ai dettami internazionali”, ha detto. “Ci hanno già regalato 200 anni di ricette e tutte hanno fallito. Ora che stiamo cominciando a stare bene, ci sono alcuni nella comunità internazionale che condannano le azioni per cui stiamo bene (…) non saranno d’accordo, ma non è loro che decideranno, ma il popolo salvadoregno”, ha aggiunto durante un messaggio pieno di critiche straniere.

Finora, nei tre anni in cui è stato al potere, Bukele ha camminato tra applausi nazionali e rimproveri internazionali. Dall’iniziale incertezza prima dell’arrivo al potere di un outsider con un programma elettorale ambiguo che non ha bisogno di camminare per le strade, baciare bambini, partecipare a dibattiti o rilasciare un’unica intervista approfondita per mantenere un tasso di approvazione dell’85%, il più alto del continente, molti paesi come gli Stati Uniti si sono mossi per aprire le critiche al pubblicista di 41 anni.

Negli ultimi mesi l’amministrazione Biden ha sanzionato la cerchia di Bukele e ha ritirato i visti e congelato i beni di una dozzina di funzionari ed ex funzionari del suo governo per corruzione o comportamento antidemocratico. L’anno scorso USAID ha smesso di finanziare la Polizia, l’Ufficio del Procuratore Generale, la Corte Suprema o l’Istituto per l’Accesso alla Pubblica Informazione dopo il licenziamento illegale dei giudici della Camera Costituzionale che ora ne sostengono la rielezione.

La destinazione di questi fondi è ora diretta alla società civile e al rafforzamento del giornalismo indipendente, il che alimenta le critiche di Bukele contro gli Usa o George Soros, che accusa di aver finanziato le proteste di piazza di un anno fa. Durante la celebrazione del Giorno dell’Indipendenza un anno fa, Bukele ha attaccato duramente l’incaricato d’affari statunitense, Geal Manes, che lo aveva paragonato a Hugo Chávez, mentre lei resisteva al rimprovero.

Negli ultimi mesi l’amministrazione Biden ha sanzionato la cerchia di Bukele

“Ai paesi a cui non piace quello che sta succedendo in El Salvador, sopportalo”, ha detto davanti a tutti. Al di là dell’amministrazione Biden, il corpo diplomatico accreditato non si fida nemmeno di Bukele. Celebre è stato il suo incontro nel maggio 2021 con gran parte degli ambasciatori, che ne criticavano la deriva autoritaria. La sorpresa è arrivata quando hanno scoperto che il presidente aveva registrato l’incontro per trasmetterlo su una rete nazionale.

Quando l’ambasciatore cileno ha protestato, uno dei suoi vice, Walter Araujo, ha scritto sui social: “Un presidente non deve chiedere il permesso a un ambasciatore”, gli ha detto. “Se sei abituato al buio, dipende da te. Con quale diritto pretendi? Non scherzare, amico”. Alla sfiducia internazionale si aggiunge il rifiuto delle organizzazioni economiche dall’entrata in vigore del Bitcoin come moneta a corso legale in uno dei paesi più poveri del continente, fortemente dipendente dai crediti internazionali per sopravvivere.

Quando Bitcoin è entrato in vigore il 7 settembre 2021, il valore era di circa 45.000 dollari (44.930 euro), ma ora è scambiato intorno ai 20.000 dollari, il che ha influito negativamente sul merito creditizio di El Salvador e dei suoi rapporti con il Fondo Monetario Internazionale. (FMI), che chiede più e più volte di invertire la situazione a causa dei “grandi rischi” che comporta per il Paese.

Il rapporto di Bukele con le Ong non è stato molto migliore e, secondo Tamara Taraciuk, presidente di Human Rights Watch, “il futuro della democrazia salvadoregna è più a rischio che mai prima di questa decisione (rielezione), che approfondisce la deriva autoritaria”. Con il suo annuncio di giovedì scorso, Bukele ha ottenuto ancora una volta il bacio della moglie e quello dei salvadoregni, ma quello della comunità internazionale dovrà aspettare.