Edy Berisa: giovane papà morto in un incidente | Salva la sua bambina

Un terribile incidente stradale e la vita di un giovanissimo papà, Edy Berisa, spezzata nel giro di pochissimi secondi. Un impatto violento contro un mezzo pesante, non gli ha lasciato scampo.

Con lui, in auto, viaggiava anche sua figlia di soli 12 mesi. La bimba si è salvata ed è ricoverata in ospedale.

Edy Berisa: un violento incidente

Un impatto violento contro un mezzo pesante. Questa è la dinamica iniziale e ancora tutta da ricostruire che ha visto come protagonista e, purtroppo, vittima, un giovane ragazzo di 23 anni, Edy Berisa. Stava viaggiando lungo la Strada Statale 45bis, in provincia di Brescia quando, per cause ancora da accertare, ha invaso l’opposta corsia di marcia.

Edy, con la sua Renault Clio, stava viaggiando in direzione Salò e, insieme a lui, c’era anche la sua bambina di 12 mesi, per fortuna, seduta sul sedile posteriore al suo seggiolino. Sono ancora tutte da accertare le cause per cui, ad un certo punto, l’auto guidata dal giovane abbia invaso la corsia opposta.

Proprio in quell’istante, su quella stessa corsia, stava transitando un mezzo pesante che non è riuscito a frenare, venendosi arrivare l’auto contromano. L’impatto è stato violentissimo. Il giovane papà è morto sul colpo mentre la bambina si è salvata.

Immediatamente accorsi sul posto, sia le forze dell’ordine che il personale sanitario del 118. La bambina è stata salvata dalle lamiere dell’auto incidentata ed è stata portata, in elisoccorso, all’ospedale di Brescia in codice giallo. È rimasta ferita in modo lieve e non è in pericolo di vita. Nell’impatto, il giovane Edy è stato sbalzato fuori dalla sua auto con violenza, andando a sbattere sull’asfalto. Per lui non c’è stato nulla da fare.

Il giovane papà viaggiava con la sua bambina

Shock e sgomento, insieme ad alcune lesioni non gravi, anche per l’autista del camion che si è visto arrivare contro l’auto guidata da Edy. Anche per lui si è reso necessario il trasporto in ospedale, ma a bordo di un’ambulanza.

Tutti i veicoli coinvolti sono stati posti sotto sequestro dalle Forze dell’ordine che sono intervenute sul posto e, come da prassi e da consuetudine, è stato aperto un fascicolo per omicidio colposo stradale. Per qualche ora, il traffico sulla Statale 45bis è andato in tilt, in particolare nei pressi dello svincolo di Nuvolera, dove è avvenuto il terribile incidente.

Ora le indagini, ancora in una fase iniziale, porteranno a capire la vera dinamica dell’incidente e cosa abbia portato Edy con la sua auto ad invadere l’altra corsia, forse non rendendosene neanche conto.

Il giovane 23enne, originario dell’Albania, da tempo risiedeva a Gavardo. Insieme alla sua compagna, lavorava in un negozio del paese dove abitava. In passato, aveva anche militato in alcune squadre di calcio nel settore dilettanti e, proprio per questo, era conosciuto in tutta la Val di Sabbia.

Tantissimi i messaggi di cordoglio che sono arrivati alla famiglia del giovane, ma anche sui social dove tutti hanno ricordato Edy con frasi e ricordi di vita diversi. Ora la sua salma si trova a disposizione delle autorità giudiziarie che, a conclusione delle indagini, la restituiranno alla famiglia per i funerali.