Eclissi, accadrà l’8 di novembre: quali zone resteranno al buio

La vita, il mondo e l’universo sono tutte cose che fanno parte di un bellissimo mistero dal quale tutti, chi più chi meno, siamo affascinati. Prossimamente, a tal proposito, il cielo ci regalerà due bellissimi fenomeni: un’eclissi lunare, prevista per l’8 novembre, e un’eclissi solare per la quale, però, dovremo aspettare ancora qualche mese. Ecco, dunque, tutto quello che c’è da sapere.

È mai capitato di pensare a quanto sia piccola l’umanità rispetto alla grandezza dell’universo? Sicuramente sì, specie quando, in presenza del cielo stellato, il nostro sguardo volge inevitabilmente all’insù. E, talvolta, succede di rimanere ancora più estasiati dalla bellezza di ciò che ci circonda, grazie a dei fenomeni naturali conosciuti con il nome di eclissi.

Un’eclissi non è nient’altro che l’allineamento di tre (o più) corpi celesti sullo stesso piano. Per ciò che concerne la nostra galassia, i protagonisti sono ovviamente la Terra, il Sole e la Luna. Quest’ultima ha sempre attirato a sé molta ammirazione, sia nelle fasi crescenti e calanti sia in quella del plenilunio. Non è raro, inoltre, tenere conto delle fasi lunari per alcune delle nostre azioni quotidiane come, per esempio, tagliare i capelli.

Insomma, che sia piena oppure no, la Luna è considerata, senza dubbio, uno dei corpi celesti più belli e affascinanti tra quelli conosciuti, motivo per il quale le eclissi lunari suscitano da sempre particolare interesse e curiosità. Scopriamo insieme, dunque, alcune curiosità su di esse: quando si verificherà la prossima e da quali parti del mondo sarà visibile.

Eclissi lunare: quando e dove vederla

L’eclissi lunare è un fenomeno astronomico che non si verifica tutti i giorni, motivo per il quale, se si vuole assistere allo spettacolo, è necessario tenersi sempre aggiornati sull’argomento. La prossima eclissi si verificherà il giorno 8 novembre, ma purtroppo, sarà visibile solo in alcune parti del mondo.

Martedì 8 novembre 2022, dunque, il plenilunio farà la sua comparsa e, con esso, anche un’eclissi di luna totale. Il nostro continente, però, non rientra nelle parti della Terra da cui sarà visibile, al contrario di Australia; Islanda; Nord America; Asia; Sud America; Artide; Antartide; Oceano Pacifico; Oceano Atlantico e Oceano Indiano.

I più curiosi e appassionati, però, potranno comunque assistere a tale spettacolo in streaming, tramite apposite pagine Web e social dedicate all’astronomia.

Il fenomeno più atteso del 2023

Il 2023 è oramai alle porte, e già prima di iniziare si prospetta già un anno molto speciale dal punto di vista astronomico. Per il prossimo mese di aprile, infatti, è previsto un fenomeno meraviglioso: un’eclissi solare totale.

L’eclissi del Sole si verifica tra esso e la Terra si frappone la Luna, dando vita così a uno spettacolo unico. Anche in questo caso, però, se si vuole assistere in diretta a ciò che il cielo ci regalerà, dovremo volare vino alla città di Exmouth, in Australia.

Alle 11.27 circa (ora locale) del 20 aprile 2023, tale località resterà completamente al buio in occasione di tale fenomeno astronomico che lascerà, come sempre, tutti senza fiato.