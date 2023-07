Ecco quando partiranno Uomini e Donne e Amici

A settembre partiranno i nuovi programmi di Maria De Filippi, e da poco sono state rivelate le date di inizio di Uomini e Donne e Amici. Le due trasmissioni sono tra le più seguite di Mediaset, e sono state entrambe confermate nei palinsesti 2023/2024, assieme alle altre “creature” della Fascino NPG della conduttrice pavese. I fan sono in attesa di scoprire chi saranno i nuovi tronisti, corteggiatori ed alunni che appariranno nelle puntate da settembre, e dovranno aspettare ancora poco, visto che l’attesa durerà solo ancora qualche settimana. Ecco quando torneranno in onda su Canale 5.

Uomini e Donne e Amici sono due delle punte di diamante dell’azienda di Cologno Monzese, e molti telespettatori non vedono l’ora che tornino in onda. Come da tradizione, i due programmi dovrebbero ricominciare il prossimo settembre, e c’è molta attesa per conoscere i nuovi tronisti e corteggiatori del dating show e gli alunni dell’edizione 2023/2024 del talent show. Oggi, però, grazie alle anticipazioni di Lorenzo Pugnaloni, blogger che si occupa delle principali trasmissioni di Maria De Filippi, possiamo sapere con esattezza quando i due show andranno in onda. La buona notizia per i fan è che dovranno aspettare meno del solito, per vedere le prime puntate: in entrambi i casi si dovrà aspettare poche settimane.

Svelate le date di inizio di Uomini e Donne e Amici

Lorenzo Pugnaloni, giornalista e blogger da tempo titolare di un profilo Instagram dedicato alle trasmissioni di Maria De Filippi, proprio poche ore fa ha svelato le date di inizio di Uomini e Donne e Amici. Il primo a partire sarà il dating show Mediaset, che come da tradizione viene registrato alcune settimane prima, e in questo giorni sta svolgendo i casting per trovare i nuovi protagonisti del trono Over e Classico.

Le registrazioni delle prime puntate di UeD verranno eseguite tra il 28 e il 31 agosto, e la prima puntata della trasmissione andrà in onda l’11 settembre, pare per poter iniziare lo stesso giorno in cui prenderà il via il programma della concorrenza, ovvero La volta buona su Rai1, che segnerà il ritorno di Caterina Balivo alla guida di un contenitore quotidiano pomeridiano. A tornare nell’amatissima trasmissione di Canale 5, come ormai da molti anni a questa parte, gli storici opinionisti Gianni Sperti e Tina Cipollari.

Gli appassionati di Amici dovranno invece aspettare ancora qualche settimana, visto che partirà il 17 settembre, con la prima puntata della fase del quotidiano, con la presentazione dei nuovi talenti che entreranno a far parte della nuova classe della scuola televisiva più ambita. E proprio una delle ex allieve di recente è finita sotto i riflettori per una presunta indiscrezione sul suo futuro lavorativo.

Come noto, Belen Rodriguez ha lasciato dopo molti anni Tú sí que vales, e in molti hanno scritto online come Giulia Stabile le abbia di fatto “rubato” il posto da conduttrice. La ballerina, tuttavia, ha voluto chiarire le cose: “Scusatemi, ma non sono al posto di nessuno… è il terzo anno che sono li dentro”. Giulia, infatti, fa parte del cast fin dal 2021.