Ecco quali sono i 3 segni zodiacali più freddi e insensibili: li scivola tutto addosso

Alcuni segni zodiacali sono considerati i più freddi e insensibili di tutto lo zodiaco. Ecco chi troviamo sul podio.

Tutti quanti noi nel momento in cui siamo nati, abbiamo avuto un segno zodiacale che ci appartiene e con il quale condividiamo alcune peculiarità del nostro carattere con tutti gli altri nativi sotto questo segno.

Sebbene in molti non credono nell’oroscopo, non si può negare che alcune persone nate sotto lo stesso segno hanno dei modi di fare e dei comportamenti che gli accomunano e non può essere un caso.

Segni Zodiacali: ecco i più insensibili dell’oroscopo

Per questo, spesso, troviamo sul web dei giochi che tendono a far capire quale affinità ci possa essere tra un segno zodiacale e l’altro e quanto potrebbero andare d’accordo sia in amicizia che in amore.

Lo stesso vale per le previsioni astrologiche. Ci sono alcuni esperti, chiamati astrologi, che grazie alla posizione degli astri riescono a capire cosa potrebbe accadere in un determinato periodo ad un segno.

Questi, a volte sono affidabili e altri invece tendono solo a dover scrivere la loro rubrica, ma va detto che come la parola suggerisce, si tratta di previsioni e quindi non vanno prese per legge.

Sono molti coloro che credono nell’oroscopo ma bisogna sempre pensare che quello che viene scritto è solo frutto di quello che potrebbe accadere e il più delle volte sono dei consigli.

Infatti, ci sono periodi dove alcuni segni zodiacali tendono a essere più fortunati rispetto ad altri ed è proprio in quel lasso di tempo, che gli astrologi consigliano, in base alle loro osservazioni di agire.

Il podio

Alcuni segni zodiacali, sebbene siano diversi tra di loro, tendono ad essere accomunati da alcuni comportamenti simili e diversamente da Leone che è il segno che più tende a sentire il senso di colpa ed essere empatico ci sono altri che sono considerati tra i più freddi e insensibili dello zodiaco.

Sul podio di questi segni, al primo posto troviamo la Bilancia, i cui nativi, nonostante siano quasi sempre disponibili verso il prossimo tendono ad avere un distacco emotivo molto lampante e questo può essere a lungo andare molto fastidioso per instaurare rapporti duraturi.

Al secondo posto troviamo i Gemelli, che a volte sembra essere intoccabile e potrebbe non avere sensibilità nel dire le cose e non curarsi delle ferite che potrebbe infliggere al suo interlocutore.

Inoltre, dal punto di vista affettivo, non da molta importanza a comportamenti sbagliati e qualora qualcuno glielo faccia notare tenderà a non negarlo ma non gli importerebbe nulla delle conseguenze.

Al terzo posto, troviamo invece il segno del Capricorno. I nativi sotto questo segno sono viste come persone materiali e qualora provino davvero affetto per qualcuno difficilmente riescono a dimostrarlo.

Difficilmente, i nativi sotto il segno del Capricorno, riescono ad annullare il muro che divide i sentimenti dai loro obiettivi principali e questo potrebbe creare molte difficolta relazionali, ma diversamente dagli altri due segni, chi davvero lo conosce potrebbe abbattere questo muro.